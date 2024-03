Burghausen startet erfolgreich - hadert aber mit der Chancenverwertung

Es war nicht der schönste Start in die restliche Rückrunde, den Wacker Burghausen am Samstag zu Hause im Derby gegen den Tabellenletzten TSV Buchbach hingelegt hat, aber es war ein erfolgreicher.

Mit 2:0 besiegte die Elf von Trainer Robert Berg den Nachbarn - und ging dabei mit den Rot-Weißen noch gnädig um. Hätten es Bosnjak, Winklbauer und Co. konsequent zu Ende gespielt, hätte es ein Schützenfest werden müssen. Von einem "hochverdienten Sieg" sprach Trainer Robert Berg nach dem Spiel. Aber auch er weiß: Eigentlich hätten seine Jungs den Sack viel eher zumachen müssen.

So war es ein Zittern auch über das 2:0 von Kapitän Christoph Schulz in der 58. Minute hinaus. Das eine oder andere Abstimmungsproblem im Angriff und auch hinten war die Abwehr für einen Lapsus gut. Doch der souveräne Keeper Markus Schöller behielt an diesem Samstagnachmittag seine weiße Weste. "Es war eigentlich immer noch gefährlich", fand der Trainer. "Der Anschlusstreffer hätte nicht fallen dürfen, sonst wäre es nochmal richtig hektisch geworden", so Robert Berg.

Dabei stand in Burghausens Defensive am Samstag gar kein Neuzugang: Mit einer Fünferkette wollte Wacker den Kasten sauber halten - und schaffte dies auch zum siebten Mal in dieser Spielzeit. Dass am Ende auch der Dreier stand, dafür ist einer von insgesamt dreieinhalb Winterneuzugängen verantwortlich: Michael John Lema hielt nach nicht mal fünf Minuten einfach mal außerhalb des Sechzehners drauf und knallte die Kugel ins linke Eck. Schon in den Vorbereitungsspielen war Lema positiv aufgefallen; der Mann, der vom DSV Leoben aus der zweiten österreichischen Liga an die Salzach gewechselt ist, könnte noch eine echte Bereicherung für den Wacker-Angriff werden.

Gut besuchte Wacker-Arena

Eineinhalb weitere Neuzugänge dürfen sich an diesem Nachmittag auch präsentieren: Andrej Pavlovic bekam im Angriff eine gute halbe Stunde die Chance; Sebastian Malinowski, der "halbe" Neue, der erst im Oktober 2023 zum Team stieß und nach sieben Partien in der Winterpause schon wieder seinen Abschied verkündete, fand sich nun doch wieder im schwarz-weißen Trikot, allerdings erst in der Nachspielzeit. Berg ist mit ihnen allen sowie Alexis Fambo, den Wacker Mitte November holte, zufrieden: "Wir haben starke Spieler verpflichtet, haben jetzt einen großen Konkurrenzkampf." Und nach einer "sehr guten Vorbereitung", so Berg, sei man nun auch ordentlich in die Saison gestartet. "Das war ein gelungener Auftakt vor vielen Zuschauern." 2347 an der Zahl, so viele wie schon länger nicht mehr in der Wacker-Arena.

Fünf Punkte Vorsprung hat Wacker jetzt auf den ersten Relegationsplatz, allerdings auch ein Spiel mehr absolviert. Doch der Auftakt zu einer möglicherweise ganz wichtigen Serie ist gemacht, denn: Nach dem 2:0-Sieg gegen Schlusslicht Buchbach warten in den nächsten beiden Partien die Kellerkinder SpVgg Greuther Fürth II und Eintracht Bamberg. Vier Punkte aus den beiden Spielen und Wacker wäre endgültig im Mittelfeld angekommen. Dafür müssen die Burghauser aber noch dringend an ihrer Chancenverwertung arbeiten.