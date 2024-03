Burghausen schlägt zurück: "Die Moral war wieder Wahnsinn"

Wacker Burghausen stand gegen Abstiegskandidat Eintracht Bamberg mit dem Rücken zur Wand, konnte aber spät die Serie auf nun sieben ungeschlagene Spiele in Folge ausbauen. Das Resultat unerschütterlichen Glaubens.

Was für eine irre Schlussphase nach einer über 75 Minuten ziemlich öden Partie zwischen dem SV Wacker Burghausen und dem FC Eintracht Bamberg: Die emotionale Achterbahnfahrt der Crunchtime gipfelte im finalen 2:2-Ausgleich, den Wacker-Kapitän Christoph Schulz nach einem Freistoß von Denis Ade in der neunten Minute der Nachspielzeit per Kopf erzielte - der Aufsteiger aus Bamberg, der lange Zeit auf ein torloses Remis hingearbeitet hat, nach zweimaliger Führung regelrecht vor den Kopf gestoßen.

In Sachen Ballbesitz wurde Wacker seiner Favoritenrolle von Anfang an gerecht, aber mehr auch nicht. "Wir waren in der ersten Halbzeit zu harmlos und zu vorsichtig", räumte Burghausens Trainer Robert Berg unumwunden ein und bemängelte die fehlende Präzision der wenigen Vorstöße: "Entweder waren die Flanken nicht gut oder wir hatten die Box nicht besetzt. Aber die Bamberger haben das auch sehr gut gemacht, sind hinten sehr massiv gestanden, haben uns wenig Raum gelassen." Außer zwei Halbchancen von Felix Bachschmid und Artur Andreichyk brachte Wacker nichts zustande, auf der anderen Seite lenkte Marcel Spitzer einen Versuch von Sebastian Valdez an den Außenpfosten. Alles in allem scheuten beide Seiten das Risiko und neutralisierten sich so. Berg: "Es war kein schönes Spiel. Und wenn man da nicht durch einen Standard früh in Führung geht, wird es einfach schwer. Wir waren schon überrascht, dass Bamberg so gut verteidigt."

Auch nach Wiederbeginn riss das Geschehen die 938 Zuschauer nicht vom Hocker, auch wenn sich nach und nach die Statik der Partie durch die Einwechslungen auf beiden Seiten änderte. "Wir wollten vielleicht von draußen zu viel, haben auf Offensive gesetzt und dadurch die Kontrolle verloren", erklärte Berg, dessen Team auf einmal anfällig für Konter wurde. "Wir haben sehr diszipliniert gespielt und haben uns das erarbeitet, dass wir plötzlich 1:0 führen, weil wir die besseren Chancen hatten", kommentierte Bambergs Trainer Jan Gernlein den insgesamt überraschenden Führungstreffer von David Lang (75.), der plötzlich Pfeffer in die Partei brachte.

Wacker jetzt gefordert und mit der passenden Antwort durch den Kopfballtreffer von Bachschmid (87.), nachdem Philipp Hack kurz zuvor die Entscheidung verpasste hatte. Jetzt wurde es dramatisch, weil Wacker hinten immer wieder wackelte und Felix Popp nach einem Pfostenschuss den vermeintlichen Siegtreffer per Abstauber ermöglichte (90.).

Den finalen Punktgewinn nahm Berg, dessen Team jetzt seit sieben Spielen ungeschlagen ist, dann demütig an: "Die Moral war wieder Wahnsinn, wir haben bis zum Schluss an uns geglaubt und haben Bamberg durch das 2:2 auf Distanz gehalten. Man darf ja nicht vergessen, dass wir jetzt nicht auf einmal Würzburg sind." Dass sich seine Mannschaft so spät noch den Dreier klauen ließ, wurmte Gernlein natürlich: „Diesen Standard müssen wir verteidigen, wenn wir das Spiel gewinnen wollen. Trotzdem ist es für mich okay, wenn man gegen so einen Standard-Macht wie Burghausen, noch ein Standard-Tor kassiert.