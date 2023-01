Burghausen im Blut: Knackt Schulz in ein paar Jahren den "Ronaldo"-Rekord?

Der SV Wacker Burghausen ist für Christoph Schulz (26) eine zweite Heimat. Längst ist er mehr als ein Führungsspieler, sodass er in seiner Karriere noch einen großen Meilenstein erreichen könnte.

Will Wacker Burghausen auch in den kommenden Jahren treu bleiben: Christoph Schulz IMAGO/foto2press

mehr zur regionalliga bayern Startseite

Tabelle

Tabellenrechner

Transfers

Es sind noch stolze 101 Spiele, bis Christoph Schulz Ronaldos Allzeitrekord geknackt hat. Zugegeben, den des bayerischen Ronaldos, genauer gesagt: die Bestmarke des "Wacker-Ronaldos". Diese steht bei 271 Ligaspielen im Trikot von Burghausen, gehalten von Ronald "Ronaldo" Schmidt, wie er von den SVW-Stadionsprechern einst vorgestellt wurde. Er war und ist die Identifikationsfigur schlechthin in Burghausen, kickte bis 2013 elfeinhalb Jahre dort - genauso lange wie Schulz bereits jetzt. Der Unterschied ist jedoch, dass der Wacker-Kapitän mit 26 Jahren die besten Jahre als Fußballer noch vor sich hat, was 101 Spiele somit für machbar erscheinen lassen. Während Schmidt mittlerweile im Nachbarort Marktl als A-Klassen-Trainer (10. Liga) an der Seitenlinie steht, hat Schulz realistische Chancen, die Bestmarke zu knacken. Aber ist ihm das wichtig? "Ich bin bescheiden", zögert der gebürtige Passauer erst. "Aber ich bin schon lange dort. Man könnte das vielleicht so sagen", betont er dann doch und fügt an: "Ich sage so etwas nur ungern über mich selbst, das sollen andere übernehmen."

Demnach müssen Fakten her, um das Ganze zu untermauern: Seit Sommer 2011 kickt Schulz an der Salzach. Über seinen Heimatverein DJK Eintracht Patriching, den FC Vilshofen und die SpVgg Grün-Weiß Deggendorf ging es nach Burghausen. "Eigentlich", so erzählt Schulz, "hätte ich schon ein Jahr eher wechseln sollen." Das scheiterte aber an dem nicht vorhandenen Fahrdienst. Von seinem Wohnort Passau ist man nach Burghausen gut und gerne 75 Minuten unterwegs gewesen. Da sich die Eltern die täglichen Fahrten schlichtweg nicht erlauben konnten, hat sich die Familie damals gemeinsam gegen einen Wechsel entschieden. "Auch heute noch beschließen wir solche Dinge zusammen. Nur, dass ich jetzt auch meine Verlobte frage, nicht mehr nur die Eltern", sagt der Niederbayer. Fußball - das ist im Hause Schulz eben Familiensache: Mutter Cornelia, Vater Manfred und seine Verlobte Patricia sind bei jedem Heimspiel dabei.

Und die Chancen stehen derweil gut, dass sie auch in den kommenden Fußballjahren von Schulz nicht viel weiter als nach Burghausen reisen werden. "Wir haben uns vor Weihnachten zu Vertragsgesprächen getroffen", verrät Schulz. Das bisherige Arbeitspapier läuft im Sommer 2023 aus. Seine Eltern waren beim Gespräch als Berater dabei, denn einen "echten" Vermittler gab es nie. "Ich hatte ein paarmal losen Kontakt", erzählt er, "aber die hatten Ideen, die mir nicht gut zu Gesicht standen." Also blieb Schulz stets bei seinem Bauchgefühl - und bei seinen Eltern.

Der Reiz war schon da, vor allem in meiner Anfangszeit, als Wacker noch in der 3. Liga spielte. Christoph Schulz (26) liebläugelte hin und wieder mit einer Profikarriere

Doch ohne einen Berater ging es wiederum fußballerisch nicht höher hinaus. "Der Reiz war schon da, vor allem in meiner Anfangszeit, als Wacker noch in der 3. Liga spielte", erzählt der Rechtsverteidiger. Mit einem Auge habe er - das gibt er offen zu - ab und an nach oben geschaut, ob sich eine Chance auftut. "Es hat sich nichts Vernünftiges ergeben. Außenverteidiger gibt es ja auch wie Sand am Meer", betont Schulz, der viele Beispiele gesehen hat, bei denen es mit dem Profisein nicht klappte.

Keine Frage: In der Nähe zur Heimat fühlt sich Schulz noch heute wohl. "Ich stehe mitten im Leben. Ich habe einen tollen Job beim Chemiekonzern Wacker und ein super Standing im Klub. Ich bin glücklich, wie es gelaufen ist", sagt Schulz, der keine Reue zeigt - ganz im Gegenteil.

Der bislang einzige Wermutstropfen ist ein Adduktorenabriss, den er sich in Würzburg (1:3) Anfang Oktober zugezogen hat. Derzeit befindet sich der Verteidiger in der Reha. "Ich werde richtig Gas geben, dann bin ich vielleicht zum Trainingsstart Mitte Januar dabei", betont er. Läuft alles nach Plan, hat Schulz in ein paar Jahren Schmidts Rekord von 271 Wacker-Spielen geknackt - und wäre endgültig Burghausens neuer Fußballheld.