Bär behält die Nerven: 1860 trotzt im Landespokal dem Corona-Chaos

1860 München steht im Viertelfinale des Landespokals Bayern. Die Löwen, bei denen am Nachmittag nach einem positiven Corona-Fall etliche Spieler und auch Trainer Michael Köllner in Quarantäne mussten, gewannen bei Regionalligist Wacker Burghausen im Elfmeterschießen.

Am Mittwochnachmittag wurde bekannt, dass Kevin Goden positiv auf das Coronivirus getestet wurde. Neben dem Flügelspieler ordnete das Gesundheitsamt zudem Quarantäne für alle nicht geimpften Spieler sowie Mitglieder des Funktionsteams an. So fehlte in Burghausen Chefcoach Michael Köllner, der die Wartefrist nach der Impfung noch nicht komplett absolviert hat - sein Assistent Günter Brandl stand für ihn an der Seitenlinie. Auch mindestens fünf weitere Spieler mussten sich in Quarantäne begeben, Namen gaben die Löwen aber auch am Rande der Partie keine bekannt.

Die Partie begann mit einer frühen Schrecksekunde für die Löwen, nach einem Foul von Belkahia an Leipold zeigte Schiedsrichter Patrick Hanslbauer auf den ominösen Punkt. Der Ex-Löwe Helmbrecht trat an, setzte den Ball aber links am Tor vorbei (2.). Anschließend bestimmte 1860 das Geschehen auf dem Platz, ohne zunächst große Gefahr auszustrahlen. Eine unnötige Aktion leistete sich Burghausens Ungerath in der 17. Minute, als er Greilinger im Mittelfeld mit dem gestreckten Bein böse fällte. Statt mit Rot kam Ungerath mit Gelb davon. In der 27. Minute dann die verdiente Löwen-Führung, als Bär am zweiten Pfosten eine Flanke von Lang mit links unter die Querlatte jagte. Beim 1:0 für den Drittligisten blieb es bis zur Pause.

Als dann Löwen-Kapitän Lex in der 55. Minute zum 2:0 traf, schien die Partie für die Münchner zu laufen. Doch Burghausen gab sich nicht auf und kam durch einen kapitalen Patzer der Löwen-Abwehr wieder zurück ins Spiel. Nach einem weiten Ball verlor die 1860-Deckung Maier komplett aus den Augen, der Kretzschmar zum 1:2 überwand (64.). Und nur wenig später war das Ergebnis ausgeglichen. Ungerath zog aus der Distanz ab und traf zum 2:2 (67.).

Beim 2:2 blieb es bis zum Schlusspfiff, so dass das Elfmeterschießen die Entscheidung bringen musste. Bei Burghausen verschoss Leibold, bei den Löwen behielten alle fünf Schützen die Nerven, Bär war es letztendlich, der den TSV in das Viertelfinale schoss.