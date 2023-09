Burghausen-Coach Berg: "Es ist brutal viel Druck abgefallen"

Wacker Burghausen hat am Montag den Coach getauscht, am Dienstag holte der neue Mann an der Seitenlinie, Robert Berg, seine ersten drei Zähler. Im Team spricht man von Aufbruchsstimmung.

Besonnen, ruhig, überlegt. Robert Berg ist wahrlich kein emotionaler Schreihals, wenn man ihm auf der Straße begegnet. "Am Spielfeld ist aber genau das Gegenteil der Fall, da ist man auch mal nicht so nett", sagt der 48-Jährige und lacht. Nach seinem perfekten Einstand als Wacker-Trainer mit dem 1:0-Sieg gegen Greuther Fürth II am Dienstagabend hat der seit Juli aktive Co-Trainer und nun Nachfolger des freigestellten Chefcoaches Hannes Sigurdsson jeden im Umkreis von zehn Metern ausgiebig geherzt, der nicht schnell genug weglaufen konnte. "Das weiß ich gar nicht mehr, war das so? Es ist halt brutal viel Druck abgefallen."

Dass es irgendwann mal so weit sein wird und er als erfahrener und erfolgreicher Trainer - zum Beispiel in der Bayernliga - den nächsten Schritt gehen möchte, war klar. "Nur, dass es jetzt so schnell kommt, damit hätte ich nicht gerechnet." Die Zusammenarbeit mit Sigurdsson, der seit Juli 2022 im Amt war, habe hervorragend geklappt. "Die Entlassung lässt einen nicht kalt."

Aber sie kommt auch nicht überraschend: Nur sieben Zähler standen nach neun Partien auf dem Wacker-Konto. Schlechter gestartet ist der SVW nur zwei Mal, seitdem er 2002 auf der Profi-Landkarte aufgetaucht ist: 2006/07, dem Jahr als der Club aus 2. Liga abgestiegen ist, und 2013/14, als es am Ende der Spielzeit aus der 3. Liga nach unten in die Regionalliga ging.

"Musste da nicht lange überlegen"

Nach der 0:3-Niederlage gegen Türkgücü München am Wochenende zogen die Wacker-Bosse die Reißleine: "Wir hinken unseren Ansprüchen deutlich hinterher. Es hilft nicht, dass wir in jedem Spiel eigentlich gut gespielt haben und nah dran waren. Am Ende ist Fußball ein Ergebnissport und die Ergebnisse haben nicht gepasst. Hannes hat über Wochen vieles versucht, um den Bock umzustoßen, aber schließlich mussten wir jetzt reagieren, da die Resultate nicht besser geworden sind und die Überzeugung zuletzt auch nicht mehr vorhanden war", sagte der Geschäftsführer der Fußball-GmbH, Andreas Huber. Dass Berg ihm nachfolgt, eigentlich nur logisch. "Ich musste da nicht lange überlegen." Zeit dafür hätte er ohnehin nicht gehabt, schließlich stand nur einen Tag nach seiner Übernahme schon das erste Spiel auf dem Plan.

Auch an der Mannschaft ist die Situation nicht spurlos vorübergegangen, schildert Kapitän Christoph Schulz. "Eine Trainerentlassung ist auch immer ein Zeugnis davon, dass die Mannschaft etwas versäumt hat. Da macht man sich schon Gedanken." Er kam zu dem Schluss: An sich sei nicht alles schlecht gewesen: "Es gab wenige Spiele, in denen wir richtig dominiert wurden. Es war eine Ergebniskrise gepaart mit sportlicher Inkonstanz", meint der 27-Jährige. Die jetzt wieder vorbei ist? "Man hat nach dem Sieg schon eine Art Aufbruchsstimmung in der Kabine gespürt. Aber die nächsten Aufgaben gegen Würzburg, Nürnberg und Bayreuth werden schwer. Verstecken brauchen wir uns aber nicht."

Warum hat es nun gegen Fürth II geklappt? Gespräche hat Robert Berg geführt und an dem einen oder anderen Hebel angesetzt. "Ein Augenmerk lag darauf, defensiv weniger zuzulassen. Wir sind bei Konter disziplinierter gestanden." Zufrieden sei er mit dem Auftakt. Auch wenn Berg gerne länger Zeit zum "Reinschnuppern" gehabt hätte, freut er sich auf das neue Abenteuer. Das nächste Kapitel kommt am Freitag in Würzburg dazu.