Burchert oder Linde? Entscheidung bleibt offen

Nach fünf Punkten aus den ersten drei Rückrundenpartien gibt es für Fürths Trainer Stefan Leitl keinen Grund, groß etwas an der Aufstellung zu ändern. Spannend ist vor allem die Torhüterfrage: Darf erneut der zuletzt tadellose Sascha Burchert halten oder feiert Neuzugang Andreas Linde sein Debüt?

"Wir haben uns noch nicht entschieden", ließ Leitl die Frage nach der Nummer 1 im Spiel beim VfL Wolfsburg (Sonntag, 17.30 Uhr) unbeantwortet. "Sascha hat es zuletzt sehr gut gemacht", lobte er Burchert, doch auch für Linde fand er warme Worte: "Andreas präsentiert sich sehr gut im Training, hat ein gutes Testspiel in Ingolstadt gezeigt." Das führt zu dem, was jeder Trainer liebt: "Wir haben einen guten Konkurrenzkampf."

Dies gilt nicht nur fürs Tor, sondern lässt sich auf alle Mannschaftsteile übertragen. "Die Mannschaft ist eingespielt und hat an Stabilität gewonnen. Dennoch darf sich kein Spieler auf den Leistungen ausruhen", mahnt Leitl, der im Training in dieser Woche beobachtete: "Alle sind sehr fokussiert, jeder ist bereit, alle haben eine hohe Arbeitsmoral."

Leitl: "Wir verfügen über Mut und Selbstvertrauen"

In Wolfsburg treffen am Sonntag die mit je 17 Toren schwächsten Offensiven der Liga aufeinander. "Wir sind definitiv der Außenseiter", sagt Leitl, und kündigt dennoch selbstbewusst an: "Wir sind sehr gut vorbereitet, verfügen über Mut und Selbstvertrauen und wollen unsere gute Form bestätigen." Erstmals in seiner Bundesligahistorie ist das Kleeblatt seit vier Partien ungeschlagen, nur Union Berlin und Arminia Bielefeld können aktuell eine längere Serie mit jeweils fünf vorzeigen.

In Wolfsburg wartet ein nach den letzten Wintertransfers teilweise unbekannter Gegner auf die SpVgg. Mit Wout Weghorst ging der langjährige Anker im Sturm, dafür kamen Max Kruse und Jonas Wind. "Da kann nicht alles auf Anhieb funktionieren", glaubt Leitl, "man wird sehen, ob das ein Vorteil für uns ist. Wichtiger ist, dass wir uns auf uns konzentrieren."

Nach dem 0:2 gegen den VfL in der Hinrunde rutschte Fürth ans Tabellenende und steht dort seitdem ununterbrochen. An 40 ihrer 54 Spieltage im Oberhaus zierten die Franken das Tabellenende, an diesem Status wird der Ausgang der Partie in Wolfsburg nichts ändern.