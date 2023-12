Bunting überzeugt und trifft als nächstes auf Hempel

Stephen Bunting ist der nächste Gegner von Florian Hempel. Gegen Ryan Joyce lieferte "The Bullet" eine starke Leistung ab. Überraschend ausgeschieden sind derweil Josh Rock und Nathan Aspinall.

Aus deutscher Sicht war das dritte Duell des Abends zwischen Stephen Bunting und Ryan Joyce am interessantesten. Denn: Es wurde der Gegner von Florian Hempel ermittelt, der sich Tags zuvor gegen Dimitri Van den Bergh durchgesetzt hatte. Schnell wurde klar, dass der Sieg nur über "The Bullet" Bunting gehen würde. In Satz eins traf er jedes Doppel und spielte ein Average von 115,62 Punkten.

An dieses enorme Level (WM-Rekord liegt bei 114, aufgestellt 2017 von Michael van Gerwen) konnte der 18. in der Order of Merit über den Rest des Spiels zwar nicht anknüpfen, Sorgen, dass es für ihn brenzlig werden konnte, dürfte er wohl aber auch keine gehabt haben. Am Ende nutzte Bunting seinen ersten Matchdart. Einer sehr guten Doppelquote von 47 Prozent gegenüber stand ein immer noch mehr als respektables Average von 107,28 Punkten. Entsprechend ist der 33-Jährige im Duell gegen Hempel deutlicher Favorit.

Searle kämpft sich in Runde drei

Seine Sache erledigte auch Ryan Searle. Der 36-Jährige, der den Spitznamen "Heavy Metal" hat, setzte sich gegen den Japaner Tomoya Goto mit 3:1 nach Sätzen durch - allerdings nicht so souverän wie sein Landsmann Bunting. Den ersten Satz konnte er noch mit 3:0 nach Legs für sich entscheiden, Satz zwei dagegen nur knapp mit 3:2, ehe er Satz drei gar verlor. Besonders in dieser Phase hatte er mit den Doppelfeldern zu kämpfen.

Am Ende standen elf Treffer bei 34 Versuchen zu Buche - in diesem Segment wird sich Searle steigern müssen, soll es im weiteren Turnierverlauf noch etwas weiter gehen. Nach der Weihnachtspause trifft er auf Joe Cullen.

Aspniall und Rock sind raus

Zwei eigentlich favorisierte Spieler mussten derweil die Segel streichen. Zum einen der 22 Jahre alte und als Talent gehandelte Josh Rock. Im Vorjahr war es für den Nordiren noch bis ins Achtelfinale gegangen. Nun unterlag er bereits in Runde zwei mit 1:3 Berry van Peer aus den Niederlanden.

Rock fand nicht gut in die Partie, musste gleich die ersten beiden Sätze abgeben und rettete sich immerhin noch in den vierten Satz, auch weil sein Kontrahent zwei Matchdarts vergab. Die kurze Aufholjagd währte aber nicht lange, Satz vier ging wieder an den Niederländer. Van Peer, der in der Order of Merit auf Rang 107 anzufinden ist, trifft in der nächsten Runde auf Damon Heta.

Auch für Nathan Aspinall war es mal wieder eine WM zum Vergessen. Im Vorjahr war er noch in Runde drei an Rock gescheitert, dieses Jahr ist sogar bereits eine Runde eher Schluss. Gegen Ricky Evans unterlag er glatt in drei Sätzen - und hatte dabei kaum eine Chance. Während Evans über die gesamte Partie einen Schnitt von fast 100 Punkten spielte, hinkte "The Asp" mit lediglich knapp über 90 weit hinterher. Auch bei der Doppelquote (25 zu fast 65 Prozent) hatte der 32-Jährige das Nachsehen. Insgesamt standen bei ihm lediglich zwei Leg-Gewinne zu Buche. Evans kam auf neun - und trifft als nächstes auf Daryl Gurney.