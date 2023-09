Bunte Liga statt Bundesliga: Hector kickt bei Kölner Karnevalsverein mit

Jonas Hector hat seine Profilaufbahn zwar beendet, kann das Fußballspielen aber nicht lassen. Der 33-Jährige läuft für den Och Jeck FC in der Kölner Bunten Liga auf - und stand gleich im Mittelpunkt.

Nach seinem Bundesliga-Abschied nun in der Bunten Liga zu Köln: Jonas Hector. IMAGO/Treese

Nach dem Ende seiner Profi-Laufbahn schnürt Jonas Hector nun seine Schuhe in der "Bunten Liga". Der 33-Jährige lief am Wochenende in der Kölner Hobbyrunde für die Fußballer des Karnevalsverein "Och Jeck FC" auf - und zeigte dabei gleich sein Können. Beim 4:2 gegen den FC Bezirk Zwo erzielte der ehemalige Nationalspieler und Kapitän des 1. FC Köln kurz vor Schluss das 3:2.

Hectors Mannschaft teilte bei Instagram fleißig Fotos und Videos des Spiels. Ein kurzes Statement ließ sich Hector, der zum Ende der vergangenen Saison aufgehört hatte, ebenfalls entlocken. "Die Chance, die ich hatte, habe ich versucht, zu nutzen", sagte er lächelnd: "Ich bin froh, dass er reingegangen ist."

Alternative zum Verbandsfußball

Die Bunte Liga versteht sich als Alternativprogramm zum etablierten Verbandsfußball. 1988 offiziell gegründet, kicken inzwischen 48 Teams in vier gestaffelten Spielklassen im Spielbetrieb - darunter klangvolle Namen wie "Dr. Reiner Klimke auf Ahlerich" oder "Lokomotive Libuda". Zudem gibt es einen Klassen-übergreifenden Pokalwettbewerb.

Rund 1.400 aktive Fußballer und Fußballerinnen im Altersspektrum von 18 bis 65 sind laut Eigenauskunft Teil der Liga, gespielt wird dabei grundsätzlich nach DFB-Regeln und mit Schiedsrichtern. "In unseren Teams sind sowohl Frauen als auch Männer aktiv. Jede*r ist uns willkommen. Bei uns spielen Väter mit ihren Söhnen oder Töchtern gemeinsam in einem Team. Es tummeln sich ehemalige Vereinsfußballer, aber auch komplette Mannschaftsneulinge in unserer Liga", schreiben die Verantwortlichen auf ihrer Homepage. Mit dem ehemaligen Effzeh-Fanliebling Hector gibt es nun sicher ein neues Aushängeschild.