Bunjaku wird Sinkiewicz-Co beim Bonner SC

Der Bonner SC geht mit einem Trainerteam aus Ex-Profis die neue Aufgabe Mittelrheinliga an. Wie der Verein bekanntgab, wird Albert Bunjaku als "Co" Chefcoach Lukas Sinkiewicz unterstützen.

Mit 38 Jahren wechselt der ehemalige Bundesliga-Angreifer Albert Bunjaku (u.a. 1. FC Nürnberg, 1. FC Kaiserslautern) vom grünen Rasen an die Seitenlinie und wird Co-Trainer bei dem Verein, bei dem er im Frühjahr noch sein Karriereende als Aktiver bekanntgab. Bei Regionalliga-Absteiger Bonner SC will Bunjaku nun seine Trainerlaufbahn starten - als Co-Trainer des ehemaligen Köln- und Leverkusen-Profis Lukas Sinkiewicz.

"Albert wird mit seiner Erfahrung viele wertvolle Tipps an unsere jungen Spieler weitergeben können. Er hat den Verein in den letzten Monaten kennengelernt und die Chemie stimmt einfach. Wir werden jetzt gemeinsam anpacken und wollen eine erfolgreiche Saison absolvieren", so Sportdirektor Daniel Zillken.

"Kann mir keinen besseren Einstieg wünschen"

"Die Verantwortlichen haben mir vom ersten Moment an ein gutes Gefühl gegeben. Ich weiß, was hier in den vergangenen Monaten geleistet wurde, auch wenn wir den Klassenerhalt leider nicht geschafft haben. Ich kann mir keinen besseren Einstieg wünschen, die anstehende Spielzeit wird eine große Herausforderung an das Team. Ich möchte dazu beitragen, die Mannschaft gemeinsam bestmöglich auf die anstehenden Aufgaben vorzubereiten", wird der ehemalige Schweizer Nationalspieler selbst in der Vereinsmeldung zitiert.

Sinkiewicz und Bunjaku übrigens sind nicht die einzigen Ex-Profis im Trainerteam des Bonner SC. Marcel Ndjeng hat kürzlich die Bundesliga-U-19 des BSC übernommen.