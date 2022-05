Bunjaku sagt Danke - und will dem Bonner SC erhalten bleiben

Albert Bunjaku (38) hat seine Karriere beendet. Ganz fern bleiben will er seiner Leidenschaft, dem Fußball, aber nicht.

Im Winter war Albert Bunjaku vom Drittligisten FC Viktoria Köln zu den Rheinlöwen gekommen, um zum Abschluss seiner Karriere mit dem Bonner SC den Klassenerhalt zu schaffen. Doch das Fußball-Wunder blieb aus, die Bonner müssen aus der Regionalliga West in die Mittelrheinliga absteigen.

Bunjakus bewegte Karriere endet somit mit seinem ersten Abstieg. Auch wenn das Ziel Klassenerhalt verfehlt wurde, bewertet der Ex-Profi die Art und Weise seines Ausscheidens nicht komplett negativ. Stattdessen bedankte er sich bei BSC-Sportdirektor Daniel Zillken und dem Trainer-Team, "dass sie mir ermöglicht haben, meine Karriere 'positiv' zu beenden."

"Ich hoffe, dass ich einen guten Eindruck hinterlassen habe und dem Bonner SC in Zukunft in einer anderen Funktion erhalten bleiben kann", wird der 38-Jährige bei Twitter vom Verein zitiert. Lebensmittelpunkt seiner Familie ist seit längerer Zeit Köln. Bereits vor einer Zeit sagte Bunjaku: "Eines Tages will ich als Trainer arbeiten."

Laufbahn mit zahlreichen Stationen

An Erfahrung mangelt es ihm nicht. Bunjaku blickt auf zahlreiche Klub-Stationen zurück: Schaffhausen, Paderborn, Rot-Weiß Erfurt, Nürnberg, Kaiserslautern, St. Gallen, Erzgebirge Aue, Viktoria Köln, Bonn. 2010 durfte er mit der Schweizer Nationalmannschaft zur WM nach Südafrika fahren, insgesamt absolvierte er sechs Länderspielen für die Eidgenossen sowie deren drei für die kosovarische Nationalmannschaft.

"Es gab sehr viele schöne, emotionale Momente, die ich nie wieder vergessen werde. Es fällt mir nicht leicht, mit meiner Leidenschaft, dem Fußball, aufzuhören, aber irgendwann muss auch Schluss sein", hatte Bunjaku vor zwei Wochen seine aktive Karriere offiziell beendet. Man darf gespannt sein, in welcher Funktion er wieder auf dem Radar auftaucht.