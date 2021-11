Bungert wird Vereinsbotschafter bei Mainz: "Ich spüre wieder diesen Geist"

Niko Bungert (35) wird weiterhin für den 1. FSV Mainz 05 tätig sein. Seine neue Rolle ist vielfältig.

Nach elf Jahren bei Mainz 05 hatte Niko Bungert seine aktive Fußballer-Karriere bereits im Sommer 2019 beendet und war anschließend als Trainee und Trainerassistent weiter bei den Rheinhessen beschäftigt gewesen. Auch jetzt, mit 35 Jahren, bleibt der gebürtige Bochumer dem Verein erhalten - als Vereinsbotschafter mit repräsentativen Aufgaben.

"Mainz 05 befindet sich in einer Aufbruchstimmung", freut sich Bungert. "In der Kabine ist eine echte Mannschaft zusammengewachsen, die ihr Herz bei den Spielen auf dem Platz lässt und die Fans begeistert. Das reißt im Verein alle mit und ist eine große Chance für die Zukunft."

Der Ex-Kapitän weiß: "Wir haben in den vergangenen Jahren sicher auch schwierige Zeiten erlebt, aber nun spüre ich wieder diesen alten Geist. Vieles fühlt sich an wie der 1. FSV Mainz 05, den ich kennengelernt habe: ein sehr besonderer, der Stadt und den Fans eng verbundener Verein, mit familiärem Charakter, einem ausgeprägten Teamgeist, mit einer großen Begeisterung und Emotionalität. Ich will helfen, diesen Charakter zu bewahren, diese positive Entwicklung voranzutreiben und noch stärker nach außen zu transportieren."

Auch Sportvorstand Christian Heidel begrüßt Bungert in der neugeschaffenen Position: "Niko war ein Profi, wie man ihn sich als Verein nur wünschen konnte. Sehr leidenschaftlich und professionell als Spieler, eine Führungsfigur in der Kabine, darüber hinaus sehr reflektiert und interessiert an allem, was im gesamten Verein passiert, Mainz 05 und der Stadt sehr verbunden und durch seine offene, kommunikative Art äußerst beliebt, gerade auch bei den Fans. Es ist also kein Wunder, dass wir uns intensiv Gedanken gemacht haben, wie eine gemeinsame Zukunft aussehen kann."