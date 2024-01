Bungert und Hartung bringen in Mainz Erfahrung rein

Der Anruf kam kurz vor Weihnachten, seit 1. Januar sind Niko Bungert und Sören Hartung die neuen Co-Trainer von Mainz 05. Völliges Neuland ist es für sie nicht.

Aus dem Mainzer Trainingslager in Marbella (Spanien) berichtet Michael Ebert

Viel Zeit zum Nachdenken hatten sie nicht, diese war allerdings auch gar nicht nötig, denn Bungert und Hartung waren sofort bereit, Cheftrainer Jan Siewert bei seiner Arbeit zu unterstützen, den 1. FSV Mainz 05 zum Klassenerhalt zu führen. Beide sind seit vielen Jahren für den Klub tätig. Hartung hauptsächlich als Trainer im Nachwuchsbereich und Bungert den größten Teil der Zeit als Profi. Zwischen 2008 und 2019 absolvierte er 218 Pflichtspiele für die Mainzer, war lange Zeit auch Kapitän der Mannschaft. Zuletzt fungierte der heute 37-Jährige als Vereinsbotschafter.

Die Rolle als Co-Trainer hatte Bungert bereits 2019/20 unter Cheftrainer Achim Beierlorzer inne. Außerdem sprang er einmal unter Interimstrainer Siewert ein, der im Januar 2021 die Mannschaft in München coachte, bevor Bo Svensson übernahm. Und auch unter ihm war Bungert ein Helfer in der Not, als der Spielerkader und das Trainerteam aufgrund von Coronainfektionen stark ausgedünnt waren.

Bungerts Handy klingelte erneut auf dem Weg nach Österreich

Seinerzeit ereilte ihn der Anruf fast an der gleichen Stelle wie diesmal, auf der Fahrt in den Österreich-Urlaub. "Ich habe zu meiner Frau gesagt, es kann doch nur um die Trainerstelle gehen", erinnert sich Bungert, als Ende 2023 der Wunsch geäußert wurde, dass man mit ihm reden wolle. Im Gegensatz zu August 2021, als er danach spontan von Salzburg aus nach Mainz zurückflog, um Soforthilfe zu leisten, hatte er diesmal aufgrund der Trainingspause rund um Weihnachten einige Tage Zeit, bevor er seinen neuen Job antrat.

"Die Büros von Jan Siewert und mir lagen in den vergangenen Jahren immer mal wieder direkt nebeneinander, wir kennen uns und es war ziemlich schnell klar, dass es menschlich klappt. Jetzt geht es auch darum, mehr Erfahrung reinzubringen. Sören und ich wissen, wie es ist, den Abstiegskampf mit Mainz 05 mitzumachen. Wir kennen den Verein und einen Großteil der Spieler", betont Bungert, der 2022 die Trainer-A-Lizenz erwarb.

Hartung: "Es muss vom ersten Tag funktionieren"

Fußballlehrer Hartung war bereits von 2015 bis 2017 in der Bundesliga und in der Europa League als Co-Trainer unter dem heutigen Sportdirektor Martin Schmidt tätig. Die vergangenen sieben Jahre trainierte er die Mainzer U 17 und damit fast alle der zahlreichen 05-Eigengewächse im Profikader. Mit Siewert arbeitete er in dessen Position als Junioren-Cheftrainer im NLZ intensiv zusammen. "Es geht darum, sich in knapp zwei Wochen Zeit auf ein Bundesliga-Spiel vorzubereiten. Da gibt es keine Möglichkeit, sich noch zu beschnuppern, da muss es vom ersten Tag funktionieren", erklärt der 40-jährige Hartung.

Über die Dauer der Tätigkeit hat sich das Duo noch keine Gedanken gemacht. In den nächsten Wochen werden erst einmal alle Kräfte für das Gemeinschaftsprojekt Klassenerhalt gebündelt, die Verträge als Vereinsbotschafter beziehungsweise U-17-Trainer sind noch nicht angepasst. "Wir freuen uns, im Trainingslager mit dabei zu sein und auf das erste Spiel, den Rest bekommen wir in Mainz-05-Manier schon irgendwie hin", ist sich Bungert sicher.