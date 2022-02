Bundesweit wieder 10.000 Zuschauer erlaubt

Nach den starken Einschränkungen sind nun auch wieder im Profifußball mehr Zuschauer in den Stadien erlaubt. Bei manchen Bundesligisten womöglich schon am kommenden Spieltag.

Auch in Frankfurt darf der Anhang wieder in fünfstelliger Höhe begrüßt werden. imago images/osnapix

Eine Woche früher als geplant sind von den Chefinnen und Chefs der Staats- und Senatskanzleien einheitliche bundesweite Zuschauerregelungen beschlossen worden: Bei überregionalen Veranstaltungen im Freien sind wieder bis zu 10.000 Zuschauer erlaubt - vorausgesetzt, dass 50 Prozent der Zuschauerkapazität nicht überstiegen werden.

Für alle Bundesländer ist dieser Beschluss vom Mittwoch bindend, er muss allerdings noch in die jeweiligen Corona-Verordnungen übernommen werden.

Noch am Mittwoch sollen die Regeln in Nordrhein-Westfalen umgesetzt werden, wo Borussia Dortmund, 1. FC Köln und Arminia Bielefeld juristisch gegen die Beschränkungen vorgegangen waren. In diesem Fall dürften sie in ihren Heimspielen am Wochenende bis zu 10.000 Fans begrüßen.

Zuletzt war es nicht einheitlich

Größere Zuschauerzahlen waren in letzter Zeit bereits von Sachsen-Anhalt (50 Prozent der Kapazität), Bayern (25 Prozent bei maximal 10.000), Baden-Württemberg (50 Prozent bei maximal 6000), Rheinland-Pfalz (20 Prozent), Sachsen (25 Prozent) und Bremen (10.000) zugelassen worden.

Neben den Lockerungen sind in diesem Beschluss auch weiterhin Corona-Vorgaben enthalten, "für überregionale Großveranstaltungen gilt die Pflicht zum Tragen mindestens einer medizinischen Maske". Zulässig ist die Ausrichtung außerdem nur mit Vorgaben der 2G-Regel oder 2G-Plus-Regel.