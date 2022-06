Bundestrainerin Voss-Tecklenburg verschiebt endgültige Kadernominierung

Ursprünglich war angesetzt, dass Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg ihren endgültigen Kader für die am 6. Juli 2022 beginnende Frauen-EM in England an diesem Samstag im Zuge des aktuellen Trainingslagers im fränkischen Herzogenaurach bekanntgeben wird. Dem ist nun aber nicht so, was Gründe hat.

Muss als Bundestrainerin noch ein paar Spielerinnen streichen: Martina Voss-Tecklenburg. IMAGO/Harry Koerber