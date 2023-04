Bundestrainerin Voss-Tecklenburg verlängert bis nach der EM 2025

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hat ihren Vertrag beim DFB verlängert. Der neue Kontrakt läuft bis nach der EM im August 2025.

"Ich bin glücklich, meine Arbeit mit einem tollen Trainer*innenteam, der Mannschaft und dem Team hinter dem Team fortzusetzen und bedanke mich für das Vertrauen des DFB", sagte Martina Voss-Tecklenburg. "Wir haben dieses Jahr mit der Weltmeisterschaft am anderen Ende der Welt viel vor." Wie ihre Chefin hat auch Assistenztrainerin Britta Carlson ihren Vertrag bis nach der EM 2025 verlängert.

Die Verhandlungen mit dem DFB hatten sich auch durch den Abgang von Direktor Oliver Bierhoff nach dem Debakel der Männer-Mannschaft bei der WM in Katar verzögert.

"Martina Voss-Tecklenburg ist eins der prägenden Gesichter und eine großartige Botschafterin des Frauenfußballs, auch über die Grenzen Deutschlands hinaus", kommentierte DFB-Präsident Bernd Neuendorf die Vertragsverlängerung. "Gemeinsam mit Britta Carlson und ihrem Team hat Martina Voss-Tecklenburg in den vergangenen Jahren hervorragende Arbeit geleistet."

Seit Ende 2018 im Amt

Die 125-malige Nationalspielerin hatte den Posten Ende 2018 von Interimstrainer Horst Hrubesch übernommen. Im folgenden Sommer scheiterten die DFB-Frauen unter ihrer Führung zunächst bei der WM in Frankreich im Viertelfinale gegen Schweden - und verpassten so die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2021 in Tokio.

FE:male #17 - Ralf Fährmann „Ich habe die ganze Zeit auf meine Chance gehofft!“ Ralf Fährmann ist maßgeblich am momentanen Schalker Aufschwung beteiligt und spricht mit uns über sein emotionales Comeback ins königsblaue Tor. Er erklärt uns, warum der Schalker Kasten oft ein hot seat ist und welche wichtige Botschaft der Trainer ihm mit auf den Weg gegeben hat. Ganz offen sprechen wir über seinen manchmal steinigen Karriereweg und der 34-jährige erzählt, wie er mit Enttäuschungen umgeht und warum er sich seine Zeit in der Premier League komplett anders vorgestellt hat. Zudem berichtet Fährmann wie ihn der Geruch von Rudi Assauers Zigarre in die Knappenschmiede brachte und mit welchem Gefühl er damals, als 13-Jähriger, sein Zuhause in Chemnitz verlassen hat. Außerdem verrät er uns, warum die Schalker Mannschaft nicht vom Fußballgott geküsst wurde, welcher ehemalige Starspieler ihn am meisten beeindruckt hat und warum sein Leben abseits des Platzes ganz ruhig ist. FE:male #16 - Simon Zoller 24.02.2023 FE:male #15 - Laura Freigang 27.01.2023 FE:male #14 - Maximilian Arnold 04.11.2022 FE:male #13 - Timo Baumgartl 30.09.2022 weitere Podcasts

Bei der EM im vergangenen Sommer führte Voss-Tecklenburg das DFB-Team dann bis ins Finale gegen Gastgeber England (1:2 n.V.). Die nächste Titeljagd steht bei der WM in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) an. Dort trifft der zweimalige Weltmeister in der Gruppenphase auf Marokko, Kolumbien und Südkorea.

Im Verantwortungsbereich von Voss-Tecklenburg liegen nun auch die Olympischen Spiele 2024 in Paris. Die deutschen Frauen durften die Spiele in Tokio lediglich als Zuschauerinnen verfolgen, in Paris wollen sie wieder auf dem Platz um Olympische Ehren kämpfen. Der Weg dorthin ist allerdings steinig. Denn Gastgeber Frankreich erhält eine Wildcard und hat seinen Startplatz sicher. Für die UEFA bleiben damit lediglich zwei noch zu vergebende Startplätze übrig. Diese werden über die erstmals in der Saison 2023/24 ausgetragenen Women's Nations League vergeben.