Bundestrainerin schreibt Gwinn und Dallmann noch nicht für WM ab

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hat weiter Hoffnung auf eine WM-Teilnahme der verletzten Nationalspielerinnen Giulia Gwinn und Linda Dallmann.

"Es wäre nicht schlau zu sagen, es gibt keine Chance. Chancen gibt es immer", sagte die 55-Jährige in einer Video-Schalte am Mittwoch: "Wir schauen, wie der Genesungsprozess voranschreitet - und wie es dann im Juni aussieht."

Gwinn hatte im Oktober des vergangenen Jahres zum zweiten Mal in ihrer Karriere einen Kreuzbandriss erlitten. Dallmann fällt seit Anfang März aufgrund eines Risses der vorderen Syndesmose im linken Sprunggelenk aus. Ob das Duo vom FC Bayern München, bei dem beide für diese Saison nicht mehr für Spiele eingeplant sind, bei der kommenden WM in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) dabei sein kann, ist noch unklar.

Die DFB-Frauen absolvieren von Ende Juni an zwei Trainingslager in Herzogenaurach, davor wird zumindest der vorläufige WM-Kader nominiert. Am 11. Juli ist Abflug nach Australien, wo das deutsche Team in der Vorrunde auf Marokko, Kolumbien und Südkorea trifft.

"Wir sind im laufenden Austausch mit den beiden. Beide sind sehr erfahrene Spielerinnen, die ihren Wert schon nachgewiesen haben", sagte Voss-Tecklenburg, die an die EM im Vorjahr erinnerte. Damals hätte auch niemand darauf gesetzt, dass Alexandra Popp und Marina Hegering mit wenig Spielpraxis in EM-Form kommen. "Aber beide haben das Gegenteil bewiesen."