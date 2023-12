Bundestrainerin? Grings: "Eine der interessantesten Stellen überhaupt"

Noch wird das Bundestrainer-Amt bei der Frauen-Nationalelf von einem Interimscoach bekleidet. Die frühere Torjägerin Inka Grings hat sich geäußert.

Vor knapp vier Wochen verlor Inka Grings ihren Posten als Nationaltrainerin in der Schweiz. Die 45-jährige ehemalige Torjägerin ist also derzeit ohne Anstellung - und wird immer wieder genannt, wenn es um die Trainerstelle bei der Frauen-Nationalelf des DFB geht.

"Ich bin Deutsche, lebe in Deutschland und trage die 'deutsche Mentalität' in mir", sagte Grings nun im Interview mit "t-online" an diesem Montag. Der Job sei "sicherlich ein sehr anspruchsvoller", freilich aber zugleich "eine der interessantesten Stellen überhaupt", so die Trainerin.

Eine Kontaktaufnahme seitens des DFB habe es bislang aber noch nicht gegeben, verriet Grings, die in der Schweiz nur eines von 14 Länderspielen gewonnen hatte - per 2:0 bei der WM gegen die Philippinen.

Interims-Bundestrainer Horst Hrubesch, der das Amt von Martina Voss-Tecklenburg übernommen hat, wird die DFB-Auswahl noch beim Finalturnier der Nations League im Februar betreuen. Ob der dann 73-Jährige bei einer erfolgreichen Qualifikation - am heutigen Montag wird in Nyon ausgelost - auch bei Olympia 2024 in Paris an der Seitenlinie steht, ist noch nicht sicher. Spätestens danach soll ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin die Arbeit aufnehmen.

Grings traut Künzer "richtige Entscheidungen" zu

Die Ernennung von Nia Künzer zur Sportdirektorin für die deutschen Fußballerinnen beim DFB wertet die frühere Torjägerin als richtige Entscheidung. "Sie war selbst eine sehr erfolgreiche Spielerin, war jahrelang als Expertin im TV dabei. Sie weiß, was es braucht, um international sowie national wieder zu den Großen des Fußballs zu gehören", sagte die Ex-Europameisterin, die 2019/20 die Männer des SV Straelen coachte und über die Station beim FC Zürich (Meistertitel 2021/22) in den Schweizer Frauenfußball gelangt war: "Ich traue ihr zu, dass sie die richtigen Entscheidungen und Anregungen treffen wird, um den deutschen Fußball wieder zu stärken."