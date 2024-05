Bundestrainerin für neugegründete Gehörlosen-Frauen-Nationalmannschaft

Während die Männer-Nationalmannschaft der Gehörlosen schon seit Jahren erfolgreich um Medaillen mitspielt und erst vor Kurzem Vize-Europameister wurde, ruft der Deutsche Gehörlosen-Sportverband nun auch eine Frauen-Nationalmannschaft ins Leben. Das Trainerinnen-Duo steht schon fest, nun ist man auf der Suche nach neuen Spielerinnen.

Wie der Deutsche Gehörlosen-Sportverband in einer Pressemeldung mitteilte, konnte Christiane Weber als neue Bundestrainerin gewonnen werden. Die 56-Jährige ist mit einer B-Lizenz ausgestattet und wird in Kürze die DOSB Nachwuchstrainer Leistungsport A-Lizenz erwerben.

„Ich freue mich riesig auf diese Herausforderung. Eine neue Mannschaft aufzubauen und dann noch in eine für mich neue Welt der Gehörlosigkeit einzutauchen ist für mich eine einmalige Chance, die ich mit meinem Trainerteam und den Spielerinnen nutzen möchte", blickt Christiane Weber voller Vorfreude auf ihre neue Aufgabe. Als Co-Trainerin steht ihr Jana Preussler zur Seite.

Neu gegründete Nationalmannschaft

Die erste Idee zur Einrichtung einer Frauen-Handballnationalmannschaft der Gehörlosen kam dem Handballbeauftragten des Deutschen Gehörlosen-Sportverbandes Benjamin Heese bei den Deaflympics 2022 in Brasilien, wo erstmals auch Frauen um olympisches Gold spielten.

Die Idee wurde mitgenommen. So ging Heese dieses Projekt an und begab sich mit seinem Team auf die Suche nach Spielerinnen mit einem beidseitigem Hörverlust von mindestens 55 dB. Sein Ziel war es, neben der Männer-Nationalmannschaft auch ein Frauen-Team bei der Heim-WM in zwei Jahren an den Start zu bringen.

„Ich freue mich sehr, dass wir es geschafft haben, eine so große Auswahl an jüngeren und erfahrenen Spielerinnen gefunden zu haben, die jetzt von zwei kompetenten und engagierten Trainerinnen aufgebaut werden. Ich bin zuversichtlich, dass das Projekt ein Erfolg wird und die Frauen-Nationalmannschaft eine gute Rolle bei der Handball-WM wird", so Heese.

Der Kader besteht zurzeit aus 15 Spielerinnen. Um das Team auszubauen, ist man auf der Suche nach weiteren Handballerinnen, die eine Hörschädigung haben.