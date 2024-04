Bundestrainer verteilt Extra-Lob

Die deutsche Nationalmannschaft ist mit einem Sieg in die Olympia-Qualifikation gestartet. Dabei spricht Bundestrainer Markus Gaugisch ein überraschendes Sonderlob aus.

Mit einer starken Leistung hat sich die deutsche Frauen-Nationalmannschaft einen 31:25-Sieg über Slowenien sichern können. Entsprechend zufrieden, aber auch "platt" war Markus Gaugisch im Anschluss auf der Pressekonferenz.

Dabei überraschte der Bundestrainer auch mit einem Sonderlob. "Wir haben heute eine hervorragende Schiedsrichter-Leistung gesehen", meinte er anerkennend in Richtung der beiden Rumäninnen Cristina Lovin und Simona Stancu.

"Werbung für den Frauenhandball": Gaugisch lobt

Er ging sogar noch einen Schritt weiter. "Ich kann mich nicht erinnern, dass ich mal so wenig Drang in mir gespürt habe, mit den Referees zu kommunizieren", sagte er voll des Lobes. Lediglich am Anfang der Partie hatte er einmal Kommunikationsbedarf, da das Schiri-Gespann seiner Meinung nach Schritte bei Slowenien übersehen hatten.

So oder so sprach er aber "von einem gelungen Event", denn auch sportlich haben beide Teams in seinen Augen "Werbung für den Frauenhandball" betrieben. Daran will er mit seiner Mannschaft auch am Samstag anknüpfen, um dann das "2:0" zu machen, wie Julia Maidhof meint.