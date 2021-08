Bundestrainer Stöcker kritisiert Routenbau bei Olympia: "Teilweise arrogant und ignorant"

Die olympische Premiere im Sportklettern ist bestanden. Während bei den Frauen die Favoritin Janja Garnbret triumphierte, war der Wettkampf der Männer eine einzige Lotterie. Das sollte Folgen haben, meint DAV-Bundestrainer Urs Stöcker.

Fünf Jahre hat die Kletterszene auf die Spiele in Tokio hingefiebert, sich über den Modus "Olympic Combined" die Köpfe zerbrochen und heiße Diskussionen geliefert. Und doch haben alle Athleten und Athletinnen, die nach Tokio wollten, sich letztlich mit diesem Format arrangiert, wenn auch viele mit großen Bauchschmerzen. Und das speziell bei den Männern.

Der "König der Kletterer" als Zufalls-Olympiasieger?

Denn der Dreikampf aus einer Sprint-Disziplin (Speed), einer Athletik-Akrobatik-Maximalkraft-Disziplin (Bouldern) und einer Ausdauer-Disziplin (Lead) kürt zwar vermeintlich den "König der Kletterer", doch ist sich Stöcker sicher, dass sich bei "zehn solchen Wettkämpfen zehn Mal ein anderer Sieger die Goldmedaille um den Hals hängen darf".

Was für den Zuschauer eine unfassbar spannende Show ist - und natürlich muss die Kletter-Branche als Olympia-Neuling auch genau diese Ansprüche bedienen, wenn sie über 2024 hinaus Bestandteil des olympischen Programms sein will-, belastet die Athleten nicht nur physisch bis an ihre Grenzen, sondern vor allem auch mental. Die große Mehrheit derer, die sich bisher zu ihren Erfahrungen bei den Olympischen Spielen äußerten, sprachen von "unerträglichem Druck" (Janja Garnbret), durchlebten "einen schlechten Traum" (Tomoa Narasaki) und für viele war es schlichtweg der "härteste Wettkampf ihrer Karriere".

Wie gewinnt einer die Goldmedaille im Sportklettern? Und warum?

Prinzipiell gibt es daran nichts auszusetzen, denn der Spitzensport ist kein Streichelzoo, dennoch gibt es zwei Baustellen, die das Wettkampfklettern zu sehr belasten. Und dies in Bereichen, die für Athleten wie Zuschauer von überragender Bedeutung sind. Es geht um einfache Fragen: Wie gewinnt einer die Goldmedaille im Sportklettern? Und warum?

In der Sekunde, als der Österreicher Jakob Schubert im Lead an Adam Ondras erreichtem Griff 42+ vorbeikletterte und sich damit Platz eins in dieser Disziplin holte, spülte er den Tschechen im Gesamtranking von Platz eins und Gold auf Platz sechs. Und gleichzeitig machte Schubert den Spanier Alberto Gines Lopez zum Olympiasieger, der seinen Triumph einige Zeit nicht realisierte. Nicht aus Überwältigung, sondern weil er das Ergebnis schlichtweg nicht direkt nachvollziehen konnte.

Weil die Platzierungen aus den drei Disziplinen multipliziert werden, ist das Zustandekommen des Rankings "brutal und unvorhersehbar", kritisiert Stöcker. "Die Athleten können ihre Leistungen nur sehr schwer einschätzen, sind verunsichert, was ihre Performance wert ist. Am Ende fühlte sich der Ausgang wie gewürfelt an", so Stöcker.

Die Athleten können ihre Leistungen nur sehr schwer einschätzen, sind verunsichert, was ihre Performance wert ist. Am Ende fühlte sich der Ausgang wie gewürfelt an. Bundestrainer Urs Stöcker

Und so triumphierte mit Gines Lopez ein Athlet, der in der Disziplin Bouldern von insgesamt sieben Routen nur eine toppte, in der Qualifikation bei drei von vier Boulderproblemen nicht die Zone erreichte und im Finale als einziger ohne Topgriff blieb. Nicht, dass dem 18-jährigen Spanier dieser Erfolg nicht zu gönnen ist. Aber die Frage, ob bei der Premiere dieser Sportart ein verdienter Olympiasieger gekürt wurde, konnten weder die beteiligten Athleten, die Trainer noch die Zuschauer - unter ihnen IOC-Präsident Thomas Bach - beantworten. Genau das sollte aber unbedingt möglich sein bei einem Wettkampf, der sich über zwei Tage und rund elf Stunden Wettkampfklettern hinzieht.

Natürlich blickt der gebürtige Schweizer Stöcker bei seinem Urteil durch die DAV-Brille, denn gerade für die beiden deutschen Kletterer Jan Hojer und Alex Megos verlief der Wettkampf extrem bitter. Die Qualifikation für das Finale der besten Acht verfehlte das Duo als 12. und Neunter - beide hätten beim Bouldern einen Topgriff nur eine Sekunde länger halten müssen und sie wären bei der Verteilung der Medaillen dabei gewesen, statt vorzeitig heimfliegen zu müssen. Ein Szenario, das für Bundestrainer Stöcker im Vorfeld übrigens gänzlich ausgeschlossen schien. "Mit einer Abreise vor dem Finale haben wir uns nicht beschäftigt."

Megos: Starke Boulder-Vorstellung nicht belohnt

Gerade der Erlanger Megos lieferte eine sehr gute Boulder-Vorstellung ab. Von den insgesamt 20 Athleten, die in der Qualifikation starteten, gehörte der 28-Jährige zu einem Trio (mit Mickael Mawem und Tomoa Narasaki), das alle vier Zonengriffe erreichte. Weil aber zunächst nur die Anzahl der erreichten Topgriffe im Ranking zählt, wurde Megos in der Boulder-Qualifikation "nur" Sechster statt Dritter. "Wir diskutieren schon lange über das Bewerten beim Bouldern. Wir brauchen mehr Abstufungsmöglichkeiten, und eine sehr gute Lösung wäre eine weitere Zone", führt Stöcker aus.

Legte eine starke Vorstellung beim Bouldern hin, doch belohnt wurde dies nur bedingt: Alex Megos. imago images/AFLOSPORT

Wir diskutieren schon lange über das Bewerten beim Bouldern. Wir brauchen mehr Abstufungsmöglichkeiten, und eine sehr gute Lösung wäre eine weitere Zone. Urs Stöcker

Wird bei der Bewertung aber nur zwischen Zone und Topgriff unterschieden, bewegen sich die Spitzenathleten auf zu ähnlichem Niveau. Folglich muss dann die jeweilige Anzahl von Versuchen entscheiden, die benötigt werden, um eine Zone oder einen Topgriff zu erreichen. Ein Kriterium, das keineswegs dazu führt, den Wettkampf für die Zuschauer transparent und nachvollziehbar zu gestalten.

Aus Stöckers Sicht sind dies jedoch Themenfelder, die im Fluss sind. Bei den Olympischen Spielen 2024 wird es das Format "Olympic Combined" nicht mehr geben, vielmehr werden zwei Medaillensätze im Sportklettern vergeben - einmal für Speed und einmal für die Kombination aus Bouldern und Lead. Dann jedoch mit addierten Ergebnissen und nicht wie in Tokio mit multiplizierten Platzierungen, die das Ranking komplett durcheinanderwirbeln.

Stöcker kritisiert Routenbau scharf: "Teilweise arrogant und ignorant"

Als wesentlich wichtiger erachtet Stöcker allerdings, dass sich im Bereich Bouldern das Zusammenspiel zwischen Athleten, Trainern und den Routensettern verbessert. "Manche, die die Boulderprobleme an die Wand schrauben, widersetzen sich einer geordneten Feedback-Kultur", meint Stöcker und nennt diese Routenbauer "teilweise arrogant und ignorant", sie verhalten sich "oft wie Künstler, die sich gegen alles wehren, was ihr Kunstwerk in Frage stellt. Alle Anregungen, die aus der Kletter-Community kommen, verstehen sie gerne als Vorwurf", so Stöcker weiter. "Für mich ist diese Haltung nicht zielführend."

Konkret bezieht Stöcker sein vernichtendes Urteil auf ein Boulderproblem in der Qualifikation. Beim vierten und letzten Boulder gab es einen so genannten Handriss, bei dem die Athleten ihre ausgestreckte Hand in einen vier Zentimeter breiten Spalt stecken mussten, um sich dann so blockiert nach oben zu ziehen. "Das ist ein Element für das Klettern draußen am Fels und nicht für den Wettkampf", schimpft Stöcker und schiebt nach, dass "viele der Trainer diese Meinung teilen". In der Tat war zu sehen, dass die extrem rauen Wettkampfwände die Hände der Athleten massiv beanspruchten und an dieser Stelle zu Risswunden führten.

Schubert nutzt die letzte Chance - und holt Bronze

Immerhin drei Athleten holten sich an diesem Boulder einen Topgriff - Adam Ondra, Alexei Rubtsov und Jakob Schubert. Letzterer wäre ohne das Erreichen dieses einen Topgriffs möglicherweise krachend am Finaleinzug gescheitert. So aber zog der 30-jährige Innsbrucker weiter und erkämpfte sich mit einem beherzten Auftritt im Lead-Finale die Bronzemedaille. Dass immerhin dieses Edelmetall verdient war, daran zweifelte keiner.