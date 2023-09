Bundestrainer Nagelsmann: Nicht der Jüngste, viel Erfahrung, kaum Anlaufzeit

Auf Hansi Flick folgt Julian Nagelsmann, der für einen Bundestrainer jung, aber auch nicht so jung ist. Andere Statistiken stechen mehr hervor.

Louis van Gaal hätte es angeblich auch werden können. Der ist schon 72 - und damit doppelt so alt wie Julian Nagelsmann, der die deutsche Nationalmannschaft dennoch nicht als jüngster Cheftrainer übernimmt. Otto Nerz war es, damals noch Reichstrainer, der 1926 gar erst 34 Jahre und 85 Tage alt war. Nagelsmann wird bei seinem Debüt am 14. Oktober in den USA 36 Jahre und 83 Tage alt sein - und damit ist er zumindest der jüngste DFB-Trainer der Nachkriegsgeschichte.

Der ehemalige Hoffenheim-, Leipzig- und Bayern-Trainer ist jung, aber gar nicht mal so jung für einen deutschen Teamchef. Franz Beckenbauer debütierte 1984 einen Tag nach seinem 39. Geburtstag, Sepp Herberger war 1936 ebenfalls 39 Jahre (und 182 Tage) alt. Jürgen Klinsmann stieg 2004 mit 40 Jahren und 40 Tagen ein. Zumindest Beckenbauer und Klinsmann hatten allerdings große Spielerkarrieren hinter sich.

Nagelsmann hingegen verfügt im Vergleich dazu über ungleich größere Bundesliga-Erfahrung, bereits 241 Spiele im deutschen Oberhaus hat er in Funktion des Cheftrainers begleitet - mit mehr Bundesliga-Erfahrung wurde nur Erich Ribbeck 1998 Bundestrainer (569 Spiele). Joachim Löw (68) und Hansi Flick (58) lagen deutlich hinter Nagelsmann; für Beckenbauer, Klinsmann und auch Rudi Völler war die deutsche Nationalmannschaft gar die erste Trainerstation.

Er ist jung, aber nicht so jung; er war kein Klasse-Spieler, hat aber mehr Erfahrung, als viele vielleicht auf Anhieb denken. Allerdings hat Nagelsmann das Problem, dass er bis zu seinem Auftrag - die Heim-EM im Sommer 2024 - kaum Zeit zum Arbeiten mit der Mannschaft hat: Ihm stehen die wenigsten Spiele zur Verfügung, die je ein Bundestrainer hatte, um sich auf ein großes Turnier vorzubereiten.

Erstes Pflichtspiel im EM-Eröffnungsspiel in München

Helmut Schön (vor der WM 1966), Jupp Derwall (vor der EM 1980) und Berti Vogts (vor der EM 1992) hatten jeweils 15 Spiele Zeit, ehe es zur Sache ging. Das ist Nagelsmann bei weitem nicht mehr vergönnt. 2023 stehen noch die Duelle in den USA, gegen Mexiko und Österreich an sowie ein Spiel wohl gegen die Türkei.

Und selbst wenn der DFB für 2024 noch ein paar knifflige Freundschaftsspiele planen würde, coacht Nagelsmanns sein erstes Pflichtspiel als Bundestrainer im Eröffnungsspiel der EM. Und zwar am 14. Juni um 21 Uhr in München.