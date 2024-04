Bundestrainer Markus Gaugisch: "Unfassbar coole Chance"

Vor 16 Jahren war die deutsche Handball-Nationalmannschaft der Frauen, im Zuge der WM-Bronzemedaille 2007 und der erfolgreichen Qualifikation in Leipzig, letztmals bei Olympischen Spielen vertreten. Laut Bundestrainer Markus Gaugisch und Spielerin Julia Maidhof sei es allerdings keine Bürde, diese Durststrecke beim Turnier in Neu-Ulm am Wochenende zu meistern - sondern eine "unfassbar coole Chance".

"Wir wissen alle um diese Riesenchance und haben einfach nur Bock drauf", sagte Julia Maidhof nach dem Auftaktspiel der Olympiaqualifikation gegen Slowenien in Neu-Ulm, angesprochen auf die mögliche Drucksituation, die sich aufgrund der beinahe historischen Chance, nach 16 Jahren wieder an den Olympischen Sommerspielen, dem Turnier der zwölf besten Teams der Welt, teilzunehmen.

"Natürlich spielt bei einem solchen Turnier Druck eine Rolle, aber wir, Staff und Team, haben dieses Feeling, dass wir so nah dran sind. Wir haben alle diesen Traum. Wir wollen zu Olympia. Dafür werden wir am Samstag wieder alles geben. Alles drum herum ist uns egal", beschrieb die Rückraum-Rechte, die gegen Slowenien wurfstark und treffsicher zur besten Feldspielerin avancierte.

Positive Erfahrungen, positive Persönlichkeiten

Bundestrainer Markus Gaugisch verwies auf die erfolgreich gemeisterten Drucksituationen bei der Weltmeisterschaft. "Wenn wir (in der Vorrunde, Anm.) gegen Polen nicht gewinnen, wenn wir (in der Hauptrunde, Anm.) Rumänien nicht schlagen, haben wir dieses Problem. Das zeigt: Mit diesem 'Rucksack' sind wir schon sehr oft sehr gut umgegangen."

Gaugischs Arbeit zielt sicherlich darauf ab, dass "die Anzahl der Spiele, in denen wir damit klarkommen, überwiegen". Die Olympiaqualifikation kann aus seiner Sicht allerdings nicht den Charakter eines 'Rucksacks' haben, der die Schultern schwer macht: "Dieses Turnier ist doch eine super Gelegenheit zu zeigen, dass dieser Weg der Frauen-Nationalmannschaft ein guter ist!"

Der Bundestrainer, der in wenigen Tagen 50 Jahre alt wird, stellt, wie Maidhof, das Positive an der Aufgabe, sich erstmals seit 16 Jahren für das Olympische Handballturnier zu qualifizieren und die entscheidenden Schritte wieder in Deutschland zu machen, in den Vordergrund: "Wir haben bei diesem Turnier eine gute Möglichkeit, Werbung für uns und unseren Sport zu machen."

Gute Möglichkeit, Werbung zu machen

"Wenn man allein sieht, wie viele Kinder beim Spiel waren, das kann dem Mädchenhandball einen Push geben, weil sie sehen, dass es Spielerinnen gibt, die ihr Leben so organisiert haben, dass sie professionell Handball spielen können. Dass sie viel investieren und trotzdem sehr nahbare und positive Persönlichkeiten sind", kommt Gaugisch ein wenig ins Schwärmen.

"Die Olympiaqualifikation zu schaffen und uns beim Turnier in Paris noch mehr Leuten zu zeigen, ist eine unfassbar coole Chance", so Gaugisch. Am Samstag gegen Montenegro (14:15 Uhr / live ARD) und am Sonntag gegen Paraguay (13:30 Uhr / live ARD) sollen mit diesen positiven Aspekten die entscheidenden Punkte eingefahren werden, um im deutschen Frauenhandball ein neues Olympia-Kapitel aufzuschlagen.