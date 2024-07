Bundestrainer Markus Gaugisch: "Sportliche Rahmenbedingungen perfekt"

Vorbereitungsphase zwei in einem besonderen Umfeld: Seit Montag bereitet sich die Frauen-Nationalmannschaft des Deutschen Handballbundes im Olympischen und Paralympischen Trainingszentrum in Kienbaum auf die Olympischen Spiele in Paris vor. 17 Spielerinnen hat Bundestrainer Markus Gaugisch um sich versammelt, auf dem Programm stehen bis zu zwei Trainingseinheiten am Tag, dazu viele Gespräche für den letzten Schliff auf dem Weg nach Frankreich.

"Die sportlichen Rahmenbedingungen in Kienbaum sind perfekt: Die Halle, der Kraftraum - das ist alles überragend und auf Leistungssport ausgerichtet", sagt Bundestrainer Markus Gaugisch. "Wir erleben auch abseits der Trainingsbedingungen ein gewisses olympisches Flair. Das Thema Team Deutschland, die Mensa, die unterschiedlichen Athletinnen und Athleten, darunter auch Medaillengewinner, die man hier trifft - das alles ist etwas Besonderes und bereitet uns optimal auf die Olympischen Spiele in Paris vor."

Der Deutsche Handballbund und das Trainingszentrum in Kienbaum haben bereits seit Jahren eine enge Verbindung. Axel Kromer, Vorstand Sport des Deutschen Handballbundes, dazu: "Das Olympische und Paralympische Trainingszentrum in Kienbaum bietet optimale Trainingsbedingungen. Davon profitieren nicht nur Jahr für Jahr unsere DHB-Talente bei ihren Lehrgängen und Sichtungen, sondern aktuell auch unsere Frauen auf ihrem Weg nach Paris. Daher sind wir sehr dankbar, den zweiten Teil der Vorbereitungsphase hier absolvieren zu können."

Ein besonderer Programmpunkt stand am Mittwochabend für die DHB-Delegation auf dem Plan: der Besuch des jährlich stattfindenden Sommerfests des Sportzentrums Kienbaum. 500 Gäste waren geladen, darunter neben den DHB-Frauen auch die Kanu-Nationalmannschaft, die deutsche Männer-Volleyballer-Nationalmannschaft, das Bob Team Friedrich sowie die Para-Kanu-Nationalmannschaft, die aktuell in Kienbaum ihre Vorbereitungen absolvieren.

Außerdem waren ehemalige Spitzensportlerinnen und -sportler und Weltmeister und Olympiasiegerinnen und -sieger wie Fabian Hambüchen, Robert Harting, Mariama Jamanka oder Sandra Kiriasis zugegen. Auch verschiedene Funktionäre wie Präsidenten und Sportdirektoren der Mitglieds-Spitzenverbände waren Teil der Veranstaltung.

Sportartenübergreifender Austausch

"Das Sommerfest in Kienbaum bringt unterschiedliche Athletinnen und Athleten sowie auch Trainerinnen und Trainer in einer spitzensportlichen und doch familiären Atmosphäre zusammen. Dieser sportartenübergreifende Austausch ist auch etwas, wofür das Trainingszentrum in Kienbaum steht und was es einzigartig macht. Daher waren wir gerne als gesamte Delegation Teil dieser Veranstaltung", sagt Axel Kromer.

Bundestrainer Markus Gaugisch ergänzt: "Wir haben die Gelegenheit gehabt, um zum einen als Team in einem schönen Rahmen Zeit miteinander zu verbringen, aber auch andere Athletinnen und Athleten kennenzulernen. Außerdem zu sehen, wie das ganze Trainingszentrum in Kienbaum entstanden ist und so modern entwickelt wurde, dass hier noch lange Jahre in einem optimalen Umfeld Athletinnen und Athleten trainieren können, war sehr beeindruckend."

Im Rahmen des Sommerfests wurde zudem der langjährige Geschäftsführer des Trainingszentrums von Kienbaum, Klaus-Peter Nowack, der mehr als zwei Jahrzehnte die Geschicke geleitet hat, verabschiedet. "Ein großer Respekt und ein großer Dank geht von Seiten des Deutschen Handballbundes zudem an den langjährigen Geschäftsführer Klaus-Peter Nowack", sagt Axel Kromer. "Was er hier über zwei Jahrzehnte lang mit seinem Team in Kienbaum aufgebaut hat, ist beeindruckend und für jede Athletin und jeden Athleten ein optimales Umfeld, um sich für sportliche Höchstleistungen vorzubereiten. Die Zusammenarbeit mit Klaus-Peter Nowack war immer von großem Vertrauen und großer Freude geprägt. Wir wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute."