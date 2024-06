Bundestrainer Markus Gaugisch legt Olympia-Kader von Deutschland fest

Einen Monat vor Beginn von Olympia steht der Juli-Fahrplan der Frauen-Nationalmannschaft des Deutschen Handballbundes. Bundestrainer Markus Gaugisch hat sich wenige Wochen vor dem Auftakt bei den Sommerspielen in Paris auf seinen 17ner-Kader festgelegt.

"Die Tage im Allgäu waren ein toller Startschuss in unseren Sommer. Alle Spielerinnen waren super fokussiert und haben in jeder Einheit zu 100 Prozent alles rausgeholt", äußerte sich Bundestrainer Markus Gaugisch zufrieden.

"Nach dem starken athletischen Schwerpunkt, der von unserem Bundestrainer Athletik Dr. Simon Overkamp hervorragend gesteuert wurde, freuen wir uns jetzt darauf, mit den Spielerinnen in Kienbaum den Schwerpunkt auf Handball zu legen und unser Spiel weiterzuentwickeln."

Olympia-Kader steht

Personell hat Bundestrainer Gaugisch im Vergleich zum Lehrgang in Oberstaufen das deutsche Aufgebot verkleinert. Damit steht bereits auch fest, welche 17 Frauen dem DOSB zur Nominierung für die Olympischen Spiele vorgeschlagen werden.

Neben den Spielerinnen, die für das 14er-Aufgebot vorgeschlagen werden, werden Torhüterin Dinah Eckerle (Thüringer HC) sowie Amelie Berger (HSG Bensheim/Auerbach Flames) und Mia Zschocke (Ramnicu Valcea/ROU) für die drei Reserveplätze vorgeschlagen.

Mit Linksaußen Alexia Hauf, Rechtsaußen Meret Ossenkopp, sowie die beiden Rückraumspielerinnen Mareike Thomaier und Maren Weigel verpassen vier Spielerinnen den Sprung in den finalen Olympia-Kader.

Gaugisch: "frühzeitige Klarheit wichtig"

"Uns im Trainerteam war eine frühzeitige Klarheit wichtig. Daher haben wir die für die Olympischen Spiele besondere Kadersituation von 14+3 mit den Spielerinnen in Oberstaufen geklärt", sagt Gaugisch.

"Jede Spielerin kennt ihre Rolle und kann sich in der einwöchigen Übergangsphase bis zum Lehrgangsstart in Kienbaum am kommenden Montag mit ihrer Rolle beschäftigen. Es ist für den Juli und die Spiele in Paris sehr wichtig, dass alle Spielerinnen sich vom ersten Tag an zu 100 Prozent fokussieren und sich voll in die Mannschaft einbringen", führt Gaugisch aus.

Nur wenn alle Vollgas geben, können wir uns als Team so für die Olympischen Spiele präparieren, dass wir da auch Bestleistungen bringen können. Und dafür ist jede der 17 Spielerinnen wichtig", so der Bundestrainer.

Testspiele in Dortmund und Stuttgart

Nach der zweiten Vorbereitungsphase in Kienbaum reist die DHB-Delegation um die beiden Kapitäninnen Emily Bölk und Alina Grijseels nach Dortmund. Dort steht am 13. Juli in der Dortmunder Westfalenhalle ein erster Härtetest gegen Panamerika-Meister Brasilien an, während die Männer von Bundestrainer Alfred Gislason auf Europameister Frankreich treffen werden.

Die Generalproben für die Olympischen Spiele finden vom 19. bis zum 21. Juli in der Stuttgart Porsche-Arena statt. Dort treffen die Frauen auf Ungarn und wiederum Brasilien, die Männer auf Ungarn und Japan.

Olympia-Auftakt gegen Südkorea

Vier Tage nach der Generalprobe starten die deutschen Handballerinnen am 25. Juli gegen Asienmeister Südkorea in das Olympische Handballturnier. Es folgen weitere Vorrundenpartien gegen Schweden (28. Juli), Slowenien (30. Juli), Dänemark (1. August) und Norwegen (3. August). Spielort ist die Arena Sud 6 in Paris.

Die besten vier Mannschaften der Gruppenphase qualifizieren sich für das Viertelfinale. Die Handball-Wettbewerbe finden ab der K.o.-Phase im Stade Pierre-Mauroy in Lille statt.

lmk

Das Olympia-Aufgebot der Frauen-Nationalmannschaft

Nr. Name Pos. Geb. Verein 42 Katharina Filter TW 04.02.1999 Brest Bretagne Handball/FRA 24 Sarah Wachter TW 16.12.1999 Borussia Dortmund 29 Antje Döll LA 03.10.1988 SG BBM Bietigheim 95 Johanna Stockschläder LA 11.02.1995 Thüringer HC 30 Jenny Behrend RA 20.01.1996 SG BBM Bietigheim 20 Emily Bölk RL 26.04.1998 Ferencvaros Budapest/HUN 11 Xenia Smits RL 22.04.1994 SG BBM Bietigheim 4 Alina Grijseels RM 12.04.1996 Metz Handball/FRA 23 Annika Lott RM 07.12.1999 Thüringer HC 27 Julia Maidhof RR 13.03.1998 SCM Ramnicu Valcea/ROU 77 Viola Leuchter RR 15.06.2004 TSV Bayer 04 Leverkusen 7 Meike Schmelzer KM 19.07.1993 HC Dunarea Braila/ROU 9 Lisa Antl KM 21.06.2000 Borussia Dortmund 93 Julia Behnke KM 28.03.1993 TuS Metzingen

Reservespielerinnen in Paris

Nr. Name Pos. Geb. Verein 12 Dinah Eckerle TW 16.10.1995 Thüringer HC 3 Amelie Berger RA 22.07.1999 HSG Bensheim/Auerbach 18 Mia Zschocke RL 28.05.1998 SCM Ramnicu Valcea/ROU

