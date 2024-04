Bundestrainer Markus Gaugisch: "Etwas Großes geschafft"

"Wir sind cool geblieben und haben unseren Job gemacht", freute sich nach der erfolgreichen Qualifikation für die Olympischen Spiele nicht nur Bundestrainer Markus Gaugisch über das erreichte Ziel.

"Ich freue mich einfach, dass wir heute wieder ein Spiel vor dieser Kulisse hatten. Wir hatten heute das Ziel ausgegeben, dass wir das genießen wollen. Paraguay hat heute wieder, zum dritten Mal in dieser Woche, mit vielen Emotionen und Herz gespielt. Dazu Gratulation und Respekt", wandte sich Gaugisch zunächst an Paraguays Nationaltrainerin Marizza Faría, deren Team in Neu-Ulm sehenswert aufgetreten war.

"Das ist eine Freude, das zu sehen, das ist sehr unangenehm, die schnellen, kurzen Bewegungen sind für uns ungewohnt. Wir haben trotzdem unser Spiel durchgezogen, sind cool geblieben und haben unseren Job gemacht, auch, um den Fans hier etwas zurückzugeben", kommentierte Gaugisch das Spiel der Paraguayerinnen, die als Pamamerika-Dritte zum ersten Mal bei der Olympia-Qualifikation waren.

"Wir konnten zudem ein bisschen durchwechseln", freute sich der Bundestrainer. Denn "für viele Spielerinnen beginnen jetzt nach dem Turnier in den Vereinen die Highlights. Meike zum Beispiel darf noch zwei Final Fours spielen", wandte er sich an Kreisläuferin Schmelzer, die mit Dunarea Braila Mitte Mai um die Krone in der European League kämpfen wird.

Bölk "bomben-mega-stolz"

"Wir sind als Mannschaft wahnsinng stolz darauf, was wir in diesen drei Spielen erreicht haben. Wir sollten das Spiel genießen und das haben wir auch getan, nachdem wir ein paar Minuten brauchten, um ins Spiel reinzukommen", äußerte sich Schmelzer. "Es hat Freude gemacht, sich in diesem Spiel nochmal ein bisschen mehr zu zeigen, vor diesem Publikum", blickte sie auf die über 4.000 Fans in Neu-Ulm.

Gefeiert wurde dann am Sonntagabend in einem Restaurant in der Ulmer Innenstadt. "Es ist etwas Großes, das wir geschafft haben. Dann muss man diesen Moment auch einfach mal mitnehmen. Wenn wir zurückschauen, nach dem Motto: 'Was hätten wir in dieser Woche noch optimieren können?' - Das können wir in den nächsten Wochen machen", sagte der Bundestrainer nach dem dritten Sieg im dritten Spiel.

Erst feiern, dann Nachbetrachtung

"Ich bin so bomben-mega-stolz auf uns alle", sagte Bölk mit dem Sektglas in der Hand dem SID, ehe ihre Stimme kurzzeitig versagte: "Wir haben uns das richtig verdient." Seit genau zwei Jahren hatte Gaugisch mit dem DHB-Team auf die Qualifikation für das "gigantische Ereignis" (DHB-Präsident Andreas Michelmann) hingearbeitet - mit Erfolg und Siegen gegen Slowenien, Montenegro und Paraguay.

"Wir haben, ich will mal sagen, viel Scheiße gefressen in den letzten Jahren. Und dafür ist es umso schöner, dass wir uns jetzt mit diesem Ticket nach Paris und Lille belohnen konnten", sagte Bölk dem SID. Alina Grijseels sprach im Interview mit handball-world vom "nächsten Step", den das DHB-Team mit den stabilen Auftritten in der Olympia-Qualifikation gemacht habe.

Eine "schöne Sommerreise" wird die Fahrt nach Paris allerdings nicht, dem schob Gaugisch gleich einen Riegel vor. "Der Weg ist nicht zu Ende. Jetzt geht es darum, die Top-Nationen anzugreifen. Das

ist noch einmal ein anderes Brett, aber mit dieser Mannschaft durchaus möglich", sagte Gaugisch der Deutschen Presseagentur. Die DHB-Verantwortlichen fordern indes, das Viertelfinale zu erreichen.