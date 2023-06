Bundestrainer Froehlich im Interview: "Der Traum vom Titelgewinn lebt"

Die deutschen Kleinfeld-Fußballer starten am 2. Juni in die Heim-Weltmeisterschaft in Essen. Das Team von Malte Froehlich will sich den zweiten WM-Titel nach 2018 sichern.

Kleinfeld-Fußball-Bundestrainer Malte Froehlich will den WM-Pokal im eigenen Land behalten. Julian Meusel