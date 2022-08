Bundespräsident Steinmeier kündigt sich für EM-Auftakt und Nowitzki-Zeremonie an

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich für den deutschen EM-Auftakt gegen Frankreich und die Trikot-Zeremonie von Dirk Nowitzki angekündigt.

Wenn die deutsche Basketball-Nationalmannschaft am 1. September (20.30 Uhr) gegen Frankreich das erste Spiel der Heim-EM bestreitet, wird Bundespräsident Steinmeier anwesend sein. Der 66-Jährige wird auch dabei sein, wenn das Trikot von Dirk Nowitzki feierlich unter das Hallendach gezogen wird.

Außerdem wird das Staatsoberhaupt ein paar Worte an das Publikum in der Kölner Arena richten. Der deutsche Basketball-Bund spricht in einer Mitteilung von einer "großen Ehre für den deutschen Sport und für den deutschen und internationalen Basketball".

"Dass der Bundespräsident unserer Einladung sofort gefolgt ist, ist eine große Auszeichnung für uns. Der gesamte deutsche Sport rückt damit nach der schweren Pandemiezeit wieder in den Fokus der Öffentlichkeit", sagt DBB-Vizepräsident Ingo Weiss. "Wir freuen uns sehr, das deutsche Staatsoberhaupt in der Köln Arena begrüßen zu dürfen. Das wertet das großartige Event Eurobasket noch weiter auf"."