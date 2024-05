Bundesligisten gehen sich bei Truckscout24 Final4 aus dem Weg

In Budapest wurden heute die Halbfinalpartien für das Truckscout Final4 der EHF Champions League der Männer ausgelost. Der Höhepunkt des europäischen Vereinshandball wird am 08./09. Juni in der Lanxess-Arena zu Köln ausgespielt.

Kiel und Magdeburg können sich frühestens am Finaltag treffen. picture alliance/dpa