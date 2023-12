Bundesligisten äußern sich zum EuGH-Urteil

Nachdem der europäische Gerichtshof die Monopolstellung von UEFA und FIFA als nicht vereinbar mit dem europäischen Wettbewerbsrecht eingestuft hat, wurde die Tür für die Gründung einer Super League geöffnet. Auch die österreichischen Bundesligisten äußerten sich zu dieser Grundsatzentscheidung.

Durch die Entscheidung des europäischen Gerichtshofes die Monopolstellung der UEFA und FIFA als nicht vereinbar mit dem europäischen Wettbewerbsrecht einzustufen, wurde es um die Gründung einer Super League wieder lauter. Durch die Grundsatzentscheidung wäre der Weg für die umstrittene Milliardenliga frei, es wird bereits an Plänen gearbeitet, wie eine solche aussehen könnte. Auch wenn die Richter nach der Urteilsverkündung vermeldeten, dass das nicht bedeutet, "dass ein Wettbewerb wie die Super League unbedingt zugelassen werden muss." Die UEFA nahm die Entscheidung gelassen zur Kenntnis und ging in Person von Präsident Aleksandar Ceferino vielmehr zum Gegenangriff gegen die Antreiber der Super League vor. Ebenso eine Vielzahl an renommierter Klubs wie Bayern München, Manchester United oder der FC Liverpool lehnen einen solchen Bewerb klar ab.

Auch der ÖFB sowie die österreichische Bundesliga nahmen in einem gemeinsamen Statement die Entscheidung des EuGH zur Kenntnis und äußersten sich kritisch zur Einführung einer möglichen Super League. Von den Bundesligisten gab es ebenfalls eine einheitlich ablehnende Haltung. So lehnt Serienmeister Red Bull Salzburg "eine Einführung der Super League weiter ab" und "bekräftigt die Position, dass eine nachhaltige Zukunft des europäischen Fußballs nur durch die Zusammenarbeit der Vereine über die ECA in enger Partnerschaft mit der UEFA und der FIFA gesichert werden kann. Wir setzen uns klar für die Werte der europäischen Fußballgemeinschaft ein. Dazu gehören der Erhalt der nationalen Ligen und die Sicherung der Qualifikation für europäische Wettbewerbe durch die Leistung auf dem Platz. Darüber hinaus sehen wir in diesem Urteil des europäischen Gerichtshofs aktuell lediglich eine Legitimierung, jedoch keine zwangsläufige Einführung der Super League, die wir als Klub in keiner Weise befürworten."

LASK gibt sich vorsichtiger

Vizemeister Sturm Graz "lehnt, wie die breite europäische Fußballgemeinschaft, die Einführung einer Super League ab" und betont ebenfalls, dass "die Qualifikation für internationale Wettbewerbe dementsprechend auch weiterhin durch die sportliche Leistung in den nationalen Ligen erfolgen soll." Auch der SK Rapid stellt klar, dass man der Idee einer Super League weiter "ablehnend" gegenübersteht und sich als Verein weiterhin "zu 100 % dafür einsetzt, gemeinsam mit unseren europäischen Vereinskollegen über die ECA zusammenzuarbeiten, um die Werte aufrechtzuerhalten, die den europäischen Fußball ausmachen."

Beim LASK hingegen äußerte man sich in dieser Hinsicht wesentlich vorsichtiger. Wie die Linzer vermelden, habe man "das Urteil durch den Europäischen Gerichtshof (EuGH) in Bezug auf die sogenannte Super League zur Kenntnis genommen" und stellt dabei klar, "dass dies keineswegs das Super-League-Projekt befürwortet oder gutheißt", eine klare Ablehnung ließen die Oberösterreicher allerdings vermissen. Auch wenn die Stahlstädter betonen, dass man sich als Verein "verpflichtet sieht, gemeinsam mit der European Club Association (ECA) daran zu arbeiten, jene Werte zu wahren, die den europäischen Fußball definieren. Dies kann nur durch eine starke Partnerschaft zwischen der ECA und der UEFA erreicht werden."