Bundesligaerfahrener Rückraumspieler wechselt zum TuS Ferndorf

Der aktuelle Tabellenführer der 3. Liga Süd-West, der TuS Ferndorf, verstärkt sich zur kommenden Saison mit einem bundesligaerfahrenen Rückraumspieler.

Der Kader des TuS Ferndorf für die kommende Saison bekommt das nächste Puzzlestück. Mit Fynn Herzig wechselt ein Spieler für den linken Rückraum ins Siegerland. Der 25-Jährige kommt vom HSC Coburg und erhält beim TuS einen Zweijahresvertrag. Ob der Vertrag ligaunabhängig gültig ist - darüber machte der Drittligist keine Angabe.

"Mit Fynn bekommen wir einen erfahrenen Spieler, der sein Können bereits in den beiden Handball-Bundesligen unter Beweis gestellt hat. Seine Erfahrung und Torgefährlichkeit werden unserem Kader enorm weiterhelfen", freut sich der Sportliche Leiter und Geschäftsführer des TuS Ferndorf, Mirza Sijaric.

"Das Gesamtpaket beim TuS Ferndorf hat mich überzeugt. Ich freue mich über den Wechsel ins Siegerland und drücke der Mannschaft sowie dem Trainerteam die Daumen für die restliche Saison sowie für die Playoffs", so Fynn Herzig zu seinem Wechsel.

Fynn Herzig spielte von seiner Kindheit an beim VfL Gummersbach und durchlief dort alle Mannschaften, bis er schließlich einen Profivertrag erhielt. 2022 verließ er den VfL nach 16 Jahren und schloss sich dem HSC Coburg an. Bei den Bayern erzielte er in seiner ersten Saison 141 Tore in 37 Spielen. Aktuell laboriert der 25-Jährige noch an einer Knieverletzung, die er sich im Dezember zugezogen hat. Insgesamt bestritt Herzig in seiner Karriere bislang 23 Erstliga- und 114 Zweitligaspiele.