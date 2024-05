Spieler des Tages

Gegen Leipzig (0:1) zunächst auf der Bank, in Bochum zurück in der Startelf und gleich der Matchwinner: Mit der Nominierung von Alassane Plea bewies Trainer Gerardo Seoane ein gutes Näschen. Der Franzose war der entscheidende Mann beim Gladbacher 3:1-Sieg und an allen drei Toren beteiligt. Exzellent die Übersicht und Passpräzision beim 1:0, als Plea im Zentrum nicht Jordan, sondern den in dessen Rücken lauernden Florian Neuhaus bediente.

Tropfte in der 18. Minute ein abgefälschter Schuss des Stürmers auf die Latte, fanden auch Pleas Abschlüsse schließlich ihr Ziel: Einmal per Kopf und einmal per Schlenzer war der 30-Jährige erfolgreich. Die Zeit der Torlosigkeit ist damit beendet. Nach 1330 Minuten ohne eigenen Treffer durfte Plea nun wieder jubeln - auch sein bis Samstag letztes Tor hatte er übrigens in Bochum erzielt, am 8. November bei Gladbachs 1:2-Niederlage.

Jan Lustig