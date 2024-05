Spieler des Tages

Er wirbelt einfach weiter … Auch beim 7:0 gegen Bochum prägte Harry Kane (30) wieder mal die Offensive des Rekordmeisters. Drei Tore und zwei Assists sprechen Bände. Der Engländer ist zwar nicht immer eingebunden ins Spiel, bei jeder Aktion von ihm in des Gegners Strafraum brennt es aber gleich lichterloh - vor allem im Zusammenspiel mit Leroy Sané (wie beim 4:0). Kane selbst erzielte das 2:0 und 7:0 in typischer Stürmermanier, ist immer dort, wo die Räume besetzt werden müssen, fackelt nicht lange.

Keinem Profi des FCB war es in der Bundesliga-Historie zuvor gelungen, in seinen ersten fünf Spielen sieben Tore zu erzielen; zudem ist Kane der Erste, der in seinen ersten fünf Bundesliga-Partien auf zehn Scorerpunkte kommt. Und was man bei all der Offensiv-Herrlichkeit nicht vergessen sollte: Mit seinem Kopfballspiel ist er bei gegnerischen Standards auch defensiv immens wertvoll.

Georg Holzner