Spieler des Tages

Das 3:3 firmiert wohl unter der Überschrift "Geniestreich". Den in Erwartung einer Flanke aufgerückten TSG-Schlussmann Oli Baumann düpierte Robin Hack mit einem Schlenzer ins kurze Eck. Dass Borussia Mönchengladbach in Hoffenheim am Ende dennoch mit 3:4 unterlag, ändert nichts am Sahnetag des 25-Jährigen.

Ein beherzter Sprint vor dem 1:1, ein kühler Abschluss vor dem 2:3 und dann ebenjener Geniestreich vor dem zwischenzeitlichen Ausgleich, der ob des späten Gegenschlags der Gastgeber nicht mal zum Punktgewinn reichte.

Dass der Ex-Hoffenheimer an alter Wirkungsstätte explodierte, kommt für seinen Trainer Gerardo Seoane nicht überraschend: "Nebst seinen fußballerischen Qualitäten zeichnet ihn aus, dass er richtig Zug zum Tor entwickelt hat, effizient ist und gute Standards schießt." Und auch mal schelmisch das kurze Eck anvisiert, wenn es sich anbietet.

Benni Hofmann