Spieler des Tages

Er kam erst nach der Pause, dann aber sorgte Florian Wirtz gleich für drei Sahnehäubchen auf der Leverkusener Meister-Torte. Erst ließ der deutsche Nationalspieler Bremens Keeper Michael Zetterer in der 68. Minute mit einem knallharten Distanzschuss zum 3:0 keine Chance. Dann vollendete er sieben Minuten vor dem Abpfiff nach einem öffnenden Pass des ebenfalls eingewechselten Exequiel Palacios allein vor Zetterer eiskalt zum 4:0.

Um dann in der Schlussminute, als er halbrechts im Strafraum von Alejandro Grimaldo angespielt worden war, aus nicht einfachem Winkel mit einem Flachschuss den Schlusspunkt zum 5:0 zu setzen, der in der Bay-Arena alle Dämme brechen ließ. Seine Saisontreffer Nummer neun, zehn und elf bedeuteten den ersten Hattrick für den 20-jährigen Wirtz, der zuvor noch nie mehr als einen Treffer in einem Liga-Spiel erzielt hatte.

Stephan von Nocks