Spieler des Tages

Vor gut einer Woche hatte Lois Openda noch zu denjenigen Akteuren im Trikot von RB Leipzig gehört, die beim 0:0 im Heimspiel gegen Mainz 05 Torchancen vergeben hatten. In Freiburg (4:1) zeigte der belgische Angreifer wieder sein anderes Gesicht: das des instinkt- und treffsicheren Torjägers. Der 24-Jährige war an allen vier Treffern der Leipziger beteiligt.

Vor dem 1:0 bediente er Amadou Haidara mit einer präzisen Hereingabe vom rechten Flügel, beim 2:0 setzte er sich gegen den zaudernden Lukas Kübler robust durch und platzierte den Ball dann ins lange Eck. Beim 3:0 blieb er nach Yannik Keitels grobem Schnitzer beim Abschluss kühl, ehe er vor dem 4:0 seinen Widersacher Manuel Gulde mit einem schnellen Antritt in die Tiefe stehen ließ und Benjamin Sesko den Ball maßgerecht querlegte. Openda war in Freiburg somit Leipzigs Garant in Sachen Effizienz.

Andreas Hunzinger