Spieler des Tages

Um diesen Gegenspieler in den Griff zu bekommen, "brauchst du sechs, sieben Mann", merkt Darmstadts Kapitän Fabian Holland an, "aber das geht natürlich nicht". So oder ähnlich schwärmen praktisch alle vom Auftritt des Münchners Jamal Musiala beim 5:2 am Böllenfalltor. Speziell die Dribblings des 21-Jährigen mit extrem enger Ballführung und unwiderstehlichen Körpertäuschungen waren eine Show für sich.

Eines davon schloss Musiala mit dem 3:1 ab, danach leistete er Serge Gnabry die perfekte Vorarbeit zum 4:1. Beim 1:1 hatte der Nationalspieler bereits die eigene Handlungsschnelligkeit in typischer Torjägermanier nachgewiesen. Musiala, lobt sein Trainer Thomas Tuchel, paare seine schon immer spektakuläre Eleganz inzwischen auch mit Effizienz. Weshalb Lilien-Coach Torsten Lieberknecht ihm gar zutraut, Deutschland "bei der EM zum Titelgewinn zu führen".

Thiemo Müller