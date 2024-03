Spieler des Tages

Der 25-Jährige ist Herz und Seele der Augsburger Offensive. Das bewies Ermedin Demirovic auch am Samstag beim 6:0-Auswärtssieg trotz der Darmstädter Assistenz bei vielen Treffern und Mitspielern wie Ruben Vargas oder Phillip Tietz, die ebenfalls glänzten. Der gebürtige Hamburger stach jedoch einen Tick heraus.

Beim 3:0 bedrängte er Gegenspieler Klaus Gjasula so intensiv, dass dieser einen unzulänglichen Rückpass spielte, Demirovic diesen erlief und den Ball Keeper Marcel Schuhen eiskalt durch die Beine ins Tor schoss. Beim 4:0 legte Demirovic präzise in den Lauf von Vargas, der vollendete. Das 5:0 schließlich erzielte Augsburgs Topscorer im Stile eines abgezockten Mittelstürmers, als er Fredrik Jensens Hereingabe verwertete und sein Kontingent auf 23 Scorerpunkte in dieser Saison erhöhte.

Frank Linkesch