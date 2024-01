Spieler des Tages

Die erste Stuttgarter Torchance lässt er liegen und lieber Enzo Millot den Handelfmeter zur VfB-Führung ausführen. Der verschossene Strafstoß beim 2:3 gegen Hoffenheim am 9. Spieltag wirkt noch ein bisschen nach … Ansonsten ist Stuttgarts zweiter Torjäger neben Afrika-Cup-Teilnehmer Serhou Guirassy an diesem Samstag weniger generös.

Halbrechts hinter der Spitze positioniert, entwischt der 27-Jährige Leipzigs unkonzentrierter und unsortierter Defensive ein ums andere Mal. Beim 2:0 vollendet er mit einem präzisen Flachschuss ins linke Eck, beim 4:2 mit einem Kopfball und beim 5:2 per Nachschuss, als er handlungsschneller als alle anderen vor RB-Keeper Janis Blaswich auftaucht. Die vielen vergebenen Torchancen in Gladbach (1:3) und Bochum (0:1) sind vergessen und Undav bei zwölf Treffern in 16 Ligaspielen angekommen.

George Moissidis