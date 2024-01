Spieler des Tages

Ein bisschen ist es bei Vincenzo Grifo wie früher bei Arjen Robben. Freiburgs VizeKapitän macht meist die gleiche Bewegung, und die Gegenspieler ihn oft trotzdem nicht aufhalten. Der Niederländer startete von rechts nach innen, Grifo kommt vom der anderen Seite. So ließ der neunmalige Nationalspieler Italiens gegen Hoffenheim früh im Spiel Becker stehen, seinen Schlenzer parierte Baumann stark. Ein weiterer flog nach einer Kopie übers Tor.

Also lieferte Grifo (30) eine seltene wie exzellente Pointe. Im Strafraum täuschte er gegen Nsoki und Stach mit rechts an, drehte sich flugs, traf mit dem schwachen Linken zum 2:0 ins lange Eck. Auch wenn Hoffenheim auf 2:2 rankam, hatte Freiburgs offensiver Fixpunkt auch per perfektem Flanken-Assist zum 1:0 die Basis für den Sieg gelegt, zudem eine weitere Top-Chance vorbereitet.

Carsten Schröter-Lorenz