Spieler des Tages

Franz Beckenbauer hätte dieser Auftritt gefallen. Der Kaiser mochte Spieler, die mit dem Ball umgehen können und dank ihrer technischen Kunst dem Spiel seine Magie geben.

Wie passend also, dass Jamal Musiala im Mittelpunkt des Geschehens beim 3:0 des FC Bayern gegen Hoffenheim stand. Beim 1:0 zirkelte der 20-Jährige den Ball aus einem schwierigen Winkel perfekt neben den langen Pfosten ins Tor. Das Aluminium verhinderte in der 58. Minute seinen zweiten Treffer, als sein Schuss aus gut 20 Metern an den Pfosten klatschte.

Dafür durfte er nach einem Doppelpass mit Leroy Sané ein zweites Mal jubeln: Mit einer seiner typischen Körpertäuschungen hatte sich Musiala in der Einleitung des 2:0 den nötigen Platz verschafft.

Insgesamt sprühte der deutsche Nationalspieler vor Spiellaune, seine Technik ist nicht erst seit Freitag: kaiserlich.

Frank Linkesch