Spieler des Tages

Nicht einmal eine Woche zuvor hatte er zum ersten Mal seit November 2022 wieder in der Startelf von Bayer Leverkusen gestanden und beim 5:1 gegen Molde FK in der Europa League gleich wieder den Führungstreffer erzielt. Nun meldete sich Patrik Schick auch in der Bundesliga spektakulär als Torjäger zurück, nachdem ihn erst eine Adduktorenverletzung und dann ein Muskelfaserriss quälend lang außer Gefecht gesetzt hatten.

Beim 4:0-Heimsieg der Werkself gegen den VfL Bochum gelang dem 27 Jahre alten Stürmer nun ein lupenreiner Hattrick. Ein Kunststück, das ihm zuvor erst einmal in seiner Karriere gelungen war: Beim 7:1-Triumph gegen Greuther Fürth am 4. Dezember 2021 hatte der Tscheche sogar gleich viermal getroffen, damals hatte er in der zweiten Hälfte zwischen der 49. Minute und der 76. Minute die letzten vier Leverkusener Treffer erzielt.

Jim Decker