Spieler des Tages

Ein kleines Grinsen breitete sich auf Harry Kanes Gesicht aus, als er am Samstagabend wieder mal gefragt wurde, ob er überrascht sei von seiner Torausbeute in den ersten drei Monaten beim FC Bayern. "Ja, läuft schon gut", meinte er und schaltete gleich wieder in den Vollprofi-Modus: "Die zwei Chancen, die ich vergeben habe, waren einfacher als die zwei Tore, die ich in der ersten Halbzeit gemacht habe."

Eine faire Selbstkritik, doch wie der Engländer gegen Heidenheim den Knoten platzen ließ, war einmal mehr beachtlich. Trotz Manndeckung schaffte es der 30-Jährige vor dem 1:0, sich um Heidenheim-Verteidiger Benedikt Gimber zu drehen und sehenswert abzuschließen. Beim 2:0 schüttelte er Manndecker Patrick Mainka ab, kam so bei Leroy Sanés Ecke völlig frei zum Kopfball. So schraubte Kane sein Konto nach elf Bundesliga-Spieltagen auf bemerkenswerte 17 Tore.

Mario Krischel