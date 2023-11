Spieler des Tages

Knapp drei Monate ist Harry Kane inzwischen in Deutschland und beim FC Bayern, und schon jetzt drohen die Superlative auszugehen. Bei seiner nächsten Gala-Vorstellung gelang dem englischen Angreifer am Samstag beim 4:0 in Dortmund schon sein dritter Dreierpack - macht sensationelle 15 Tore nach zehn Spielen.

Kane agierte wieder mal oft auch als verkappter Spielmacher, ließ sich tief ins Mittelfeld fallen, verteilte präzise Flugbälle und half selbst hinten mit. Dass er wettbewerbsübergreifend "nur" bei insgesamt 24 Torbeteiligungen steht in 14 Spielen, liegt unter anderem daran, dass Jamal Musiala Kanes mustergültigen Schnittstellenpass unmittelbar nach der Pause nicht zur Entscheidung verwerten konnte. Unterm Strich demonstrierte der 30-Jährige jedoch abermals seine ExtraKlasse, die im Titelrennen die Entscheidung bringen kann.

Mario Krischel