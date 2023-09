Bundesliga und 2. Liga: 1,13 Milliarden Euro für Berater

Mehr als eine Milliarde Euro haben die Klubs aus Bundesliga und 2. Liga seit 2017/18 an Beraterprovisionen ausgegeben. Das geht aus den jährlich veröffentlichten Kennzahlen der Deutschen Fußball Liga (DFL) hervor.

Exakt 1130,749 Millionen Euro hat die DFL an Ausgaben für Spielervermittler für den Zeitraum der Spielzeiten 2017/18 bis 2021/22 erfasst. Die jüngsten Zahlen, also für die Saison 2022/23 und das gerade zu Ende gegangene Sommertransferfenster 2023, werden erst später publiziert. Das Gros der Ausgaben entfällt mit 998,6 Millionen Euro auf die Bundesliga-Vertreter. Im Unterhaus wurden zusammengerechnet 132,139 Millionen Euro an Agenten bezahlt. Erst seit 2017/18 werden die Beraterprovisionen von der DFL aufgeschlüsselt nach einzelnen Klubs veröffentlicht.

Die höchste Summe weist dabei Borussia Dortmund aus. Satte 183,21 Millionen Euro hat der BVB zwischen 2017 und 2022 für Spielervermittler ausgegeben. Gefolgt wird der amtierende Vizemeister vom aktuellen Titelträger, dem FC Bayern, mit 146,48 Millionen Euro. Ebenso oberhalb der 100-Millionen-Euro-Grenze rangiert RB Leipzig (109,54 Mio.). Hinter den Sachsen kommen Bayer Leverkusen (94,05 Mio.), die TSG Hoffenheim (61,37 Mio.), der FC Schalke 04 (61,21 Mio.) und Eintracht Frankfurt (57,11 Mio.).

BVB mit höchstem Transferumsatz

Spannend ist auch das Verhältnis zwischen Provisionen und Transfervolumina in dem Zeitraum. Zwar hat der BVB - siehe oben - am meisten für Berater bezahlt. Aber die Westfalen hatten mit geschätzt 1032,85 Millionen Euro auch den höchsten Transferumsatz. Anteilig liegen die Beraterhonorare beim BVB also bei 17,74 Prozent, während sie beispielsweise beim FCB bei 23,68 Prozent liegen. Die Münchner hatten Ein- und Verkäufe in Höhe von geschätzt 618,48 Millionen Euro.

Der Rückschluss jedoch, dass Agenten in Dortmund knapp 18 oder in München knapp 24 Prozent der Transfersumme kassieren, wäre allerdings falsch. Denn die DFL weist die Provisionen nicht getrennt nach Honoraren für Vertragsverlängerungen, für Transfers mit Ablöse und Transfers ohne Ablöse aus. Heißt also: Kommissionen für Vertragsverlängerungen und ablösefreie Wechsel schrauben die Summen im Verhältnis zu den Transfervolumina nach oben. Der "wahre Prozentsatz" liegt also niedriger.

Eine Übersicht über die Transfervolumina und Ausgaben für Berater der wichtigsten deutschen Fußballklubs im Zeitraum 2017/18 bis 2021/22 sowie weitere Hintergründe zum Thema lesen Sie in der Montagsausgabe des kicker oder im e-Paper.