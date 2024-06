Bundesliga-Torschützenkönig Preetz: "Du musst Torsituationen spüren und riechen"

In der Saison 1998/99 wurde Michael Preetz (56) mit Hertha BSC Torschützenkönig der Bundesliga und sicherte sich damit die kicker-Torjägerkanone - als bislang einziger Herthaner.

Seit 1969 verleiht der kicker die Torjägerkanone an den erfolgreichsten Bundesliga-Stürmer der Saison. Mittlerweile gibt es auch eine Trophäe für den Amateurbereich. Den aktuellen Stand bis zur 11. Liga finden Sie unter diesem Link. In unserer Interview-Serie sprechen legendäre Torschützenkönige über ihre Karriere. Heute: Michael Preetz

Bei welchem Klub haben Sie angefangen zu kicken?

Mein erster Verein war der Düsseldorfer Sport-Club 1899. Da habe ich meine ersten Meter auf dem Fußballplatz gemacht - mit vielen schönen Erinnerungen.

Waren Sie schon als Kind ein Torjäger?

Ja, ich habe von Beginn an vorne gespielt und dabei immer viele Tore geschossen. Das war für mich damals der Sinn des Spiels und meine Bestimmung.

Hatten Sie ein Vorbild?

Wir haben als Kinder auf dem Bolzplatz damalige Top-Stürmer wie Gerd Müller oder Jupp Heynckes nachgeahmt - aber ein richtiges Vorbild hatte ich eigentlich nicht.

Welches war Ihr wichtigstes Tor?

Boah, eine schwierige Frage. Ich kann mich an ein wichtiges Spiel mit Hertha BSC erinnern: 1999 in der Champions-League-Qualifikation zu Hause gegen Anorthosis Famagusta aus Zypern. Durch Tore von Ali Daei und mir sind wir damals weitergekommen und durften mit Hertha in der Königsklasse gegen Teams wie Barcelona, Milan und Chelsea spielen.

Wer war Ihr bester Mitspieler?

Ich bin sehr froh, dass ich in der Nationalmannschaft noch mit Lothar Matthäus zusammenspielen durfte. Er ist und bleibt für mich einer der größten deutschen Fußballer aller Zeiten. Auf Vereinsebene hatte ich aber auch tolle Mitspieler wie Gerd Zewe in Düsseldorf oder Marcelinho in Berlin.

Wer war Ihr bester Gegenspieler?

In der Bundesliga war es Jürgen Kohler. Er war unüberwindbar. Egal, was ich auf dem Platz gemacht habe: Er stand schon da. Das war schon eine besondere Qualität.

Welcher gegnerische Torhüter war der beste?

Das kann ich nicht sagen. Die gegnerischen Torhüter hatte ich ehrlich gesagt nie so richtig im Blick - vielmehr das Tor dahinter.

Was war Ihre Stärke?

Wenn du Tore schießen musst, müssen neben einer grundsätzlichen Qualität ein paar Komponenten zusammenkommen: permanente Wachsamkeit, eine große Antizipationsfähigkeit und höchste Konzentration beim Abschluss. Du musst Torsituationen spüren und riechen - darin war ich ganz gut.

Was war Ihre Schwäche?

Meine Karriere ist nicht sehr linear verlaufen. Den Durchbruch habe ich erst relativ spät geschafft. Das lag daran, weil mir in jungen Jahren vielleicht etwas die Geduld gefehlt hat und ich immer weitergezogen bin, wenn ich bei einem Verein nicht oft gespielt habe.

Wer ist der beste Torjäger aller Zeiten?

Gerd Müller - ohne Zweifel.

Welchem Amateurklub sind Sie noch verbunden?

Dem Düsseldorfer Sport-Club 1899 - dort bin ich immer noch Vereinsmitglied. Aus dieser Zeit habe ich sehr gute Freunde, mit denen ich bis heute den Kontakt halte.

Stehen Sie gelegentlich noch auf dem Fußballplatz und treten gegen den Ball?

Nein. Ich habe nach meiner Karriere noch sporadisch gespielt und mich dann zweimal schwerer verletzt. Heute spiele ich eher mal Tennis oder geh laufen.

Wo steht Ihre Torjägerkanone?

Sie war lange im Hertha-Museum und in meinem Büro. Heute steht sie bei mir zu Hause in einem Bücherregal im Wohnzimmer.

Michael Preetz ist seit Januar 2024 Geschäftsführer beim Drittliga-Absteiger MSV Duisburg. IMAGO/Kirchner-Media

Am 17. August 1967 in Düsseldorf geboren, wechselte Michael Preetz im Alter von 14 Jahren von seinem Heimatverein, dem Düsseldorfer Sport-Club 1899, in die Jugendabteilung von Fortuna Düsseldorf, wo er 1986 den Durchbruch schaffte. Insgesamt kommt Preetz in seiner Karriere auf 257 Bundesliga- sowie 224 Zweiliga-Einsätze für die Fortuna, Hertha BSC und den 1. FC Saarbrücken. Im Trikot der Hertha beendete er im Jahr 2003, vier Jahre nach dem Gewinn der kicker-Torjägerkanone, seine Karriere. Heute arbeitet der 56-Jährige als Geschäftsführer beim Drittliga-Absteiger MSV Duisburg.