Bundesliga-Spitzenreiter gegen Hauptstadt-Klub: Das sind die Halbfinal-Duelle im DHB-Pokal

Die Halbfinal-Duelle im DHB-Pokal stehen fest: Wie die Auslosung in Köln ergeben hat, trifft u.a. der Spitzenreiter der Handball-Bundesliga auf den Hauptstadt-Klub.

Im ersten Halbfinale stehen sich der SC Magdeburg und die Füchse Berlin gegenüber. Es ist das Duell zwischen dem aktuellen Bundesliga-Tabellenführer und dem punktgleichen Tabellenzweiten.

Flensburg gegen Melsungen

In der zweiten Paarung trifft der derzeitige Bundesliga-Dritte, die SG Flensburg-Handewitt, auf den Vierten, die MT Melsungen. Der U21-Weltmeister Elias Scholtes vom Bundesligisten Bergischer HC loste die Paarungen.

Die Halbfinal-Duelle handball-world

Die Reihenfolge der Halbfinalpartien werde nach Absprache mit den Medienpartnern zeitnah bekannt gegeben, so die HBL.

Titelverteidiger nicht dabei

Der Titelverteidiger, die Rhein-Neckar Löwen, war am Sonntag (4. Februar) im Viertelfinale gegen den SC Magdeburg ausgeschieden. Die Mannschaft von SCM-Trainer Bennet Wiegert strebt den dritten Pokalsieg an.

MT als einziges Team noch ohne Titel

Die Flensburger haben den Wettbewerb bereits viermal gewonnen, die Berliner einmal. Die MT

Melsungen wartet noch auf den ersten Titelgewinn.

Das Final4 in Köln findet am 13. und 14. April statt. Zum zweiten Mal wird die Endrunde um den DHB-Pokal in der Domstadt ausgetragen.

Das REWE Final4 2024 im Überblick:

Samstag, 13. April 2024

16:10 Uhr: Halbfinale 1 (ARD und Dyn)

19:00 Uhr: Halbfinale 2 (Dyn)

Sonntag, 14. April 2024

12:45 Uhr: Spiel um Platz 3 (Dyn)

15:35 Uhr: Finale um den DHB-Pokal (ARD und Dyn)

DHB-Pokalsiege der vier qualifizierten Clubs:

SG Flensburg-Handewitt: 2015, 2005, 2004, 2003 (4 Titel)

SC Magdeburg: 2016, 1996 (2)

Füchse Berlin: 2014 (1)

MT Melsungen: -