Bundesliga-Spielplan 2024/25: Bayern startet in Wolfsburg

Die DFL hat den Bundesliga-Spielplan für die Saison 2024/25 bekanntgegeben. Titelverteidiger Leverkusen eröffnet in Gladbach - und trifft noch im September auf den FC Bayern.

Wiedersehen am ersten Spieltag in Wolfsburg: Konrad Laimer und Lovro Majer (re.). IMAGO/MIS

Dass Meister Bayer 04 Leverkusen die 62. Bundesliga-Saison am Freitag, 23. August, um 20.30 Uhr mit einem Gastspiel bei Borussia Mönchengladbach eröffnet, hatte die DFL bereits am Donnerstagmorgen bekanntgegeben. Nun steht auch der restliche Spielplan für 2024/25 fest.

Der von den Leverkusenern entthronte FC Bayern um den neuen Trainer Vincent Kompany startet seine Jagd nach dem 33. Meistertitel in der Bundesliga am 24. oder 25. August beim VfL Wolfsburg. Abgesehen vom Eröffnungsspiel wird die DFL die Partien der ersten Spieltage erst zwischen dem 15. und 19. Juli zeitgenau ansetzen.

Vize-Meister VfB Stuttgart legt beim SC Freiburg los, Champions-League-Finalist Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt. Aufsteiger Holstein Kiel bestreitet das erste Bundesliga-Spiel seiner Geschichte bei der TSG Hoffenheim, Zweitliga-Meister FC St. Pauli meldet sich mit einem Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim im Oberhaus zurück.

Bereits am fünften Spieltag (27. bis 29. September) kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen dem FC Bayern und Leverkusen in München. Der BVB ist am zwölften Spieltag (29. November bis 1. Dezember) gegen den FCB gefordert.

Los geht die neue Pflichtspiel-Saison bereits am Wochenende zuvor mit den Erstrundenspielen im DFB-Pokal und dem DFL-Supercup, bei dem sich am 17. August (20.30 Uhr) Leverkusen und Stuttgart gegenüberstehen. Am 23. Dezember verabschiedet sich die Bundesliga bis zum 10. Januar 2025 in die Winterpause, dann geht es mit dem 16. Spieltag weiter, an dem unter anderem der BVB Leverkusen zu Gast hat. Der 34. und letzte Spieltag steht am 17. Mai auf dem Programm.

Der 1. Bundesliga-Spieltag 2024/25 im Überblick:

Freitag, 23. August, 20.30 Uhr

Borussia Mönchengladbach - Bayer 04 Leverkusen

Samstag, 24. August, und Sonntag, 25. August

Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt

RB Leipzig - VfL Bochum

TSG Hoffenheim - Holstein Kiel

SC Freiburg - VfB Stuttgart

FC Augsburg - SV Werder Bremen

VfL Wolfsburg - FC Bayern München

1. FSV Mainz 05 - 1. FC Union Berlin

FC St. Pauli - 1. FC Heidenheim