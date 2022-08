Bundesliga-Spiele live im Free-TV: Das ist 2022/23 anders

Dass die WM 2022 im November und Dezember stattfindet, hat auch Auswirkungen auf die Free-TV-Übertragungen von Bundesliga-Spielen in der bevorstehenden Saison.

Sat.1 hat seit der vergangenen Saison ein Rechtepaket inne, das zur Live-Übertragung von insgesamt neun Spielen pro Saison berechtigt - darunter drei Bundesliga-Partien. Normalerweise sind dafür das Eröffnungsspiel sowie je eine Begegnung des 17. und 18. Spieltags vorgesehen. Doch 2022/23 gibt es eine vorübergehende Änderung.

Weil die WM in Katar für eine frühe und wochenlange Winterpause in der Bundesliga sorgt, wird Sat.1 ausnahmsweise nicht am 17. und 18. Bundesliga-Spieltag Live-Fußball zeigen, sondern als Ersatz am 15. und 16. Spieltag - also dem letzten vor der WM und dem ersten danach. Am 11. November und 20. Januar läuft demnach je ein noch nicht benanntes Bundesliga-Spiel im Free-TV.

Zum Sat.1-Rechtepaket gehören außerdem die vier Relegationsspiele, das Auftaktspiel der 2. Bundesliga und der DFL-Supercup, der dem Sender am Samstag im Durchschnitt 3,4 Millionen Zuschauer bescherte. Meister FC Bayern hatte sich bei DFB-Pokal-Sieger RB Leipzig mit 5:3 durchgesetzt.