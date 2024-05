Bundesliga-Schiedsrichter: Exner rückt für Fritz auf

Sein Debüt an der Pfeife hat er schon gegeben, ab der kommenden Saison wird Florian Exner zu den Bundesliga-Schiedsrichtern zählen.

Wie der DFB am Mittwoch mitteilte, wird Exner ab Sommer Marco Fritz ersetzen. Der 46-jährige Schwabe hatte bereits im Frühjahr angekündigt, seine Karriere nach dieser Saison zu beenden.

Exner, der vom Hauptberuf Rechtsanwalt ist, leitet seit 2019 Spiele in der 3. Liga, vor der Saison 2022/23 stieg er dann in die 2. Bundesliga. auf. Insgesamt hat er im deutschen Unterhaus 23 Spiele geleitet. In der abgelaufenen Spielzeit pfiff er 13 Partien - und zeigte dabei gute Leistungen, sein kicker-Notenschnitt beläuft sich auf 2,81. Allerdings sitzen bei Exner die Karten relativ locker: In den 13 Partien zeigte er viermal glatt die Rote Karte, zwei Spieler schickte er mit der Ampelkarte vom Feld und 60-mal zückte er eine Verwarnung.

Seiner Wertschätzung bei den Schiedsrichter-Bossen beim DFB tat dies keinen Abbruch - im Gegenteil. Bereits in der vergangenen Spielzeit verdiente sich Exner dank seiner Leistungen bei seinen Spielleitungen in der 2. Bundesliga einen "Schnuppereinsatz" in der Bundesliga. Am 28. Spieltag war es dann soweit: Exner durfte die Partie zwischen der TSG Hoffenheim und dem FC Augsburg (3:1) leiten und machte auch bei seinem Debüt in Deutschlands Eliteklasse eine gute Figur: Vom kicker gab es eine 2,5 für "ein gutes Debüt eines aufmerksamen Schiedsrichters, der ohne große Gesten auskam und mit seinem Team in fast jeder Szene richtig entschied".

Podcast Der EM-Countdown läuft: Wie ist die Stimmung im DFB-Team? Die Nationalmannschaft befindet sich im Trainingslager vor der Heim-EM - doch es wird nicht nur trainiert in Blankenhain. Wie ist der Bundestrainer drauf und wie ist der Fahrplan bis zum Eröffnungsspiel? Das berichtet DFB-Reporter Matthias Dersch. Außerdem wird Markus Anfang Trainer bei Pokalfinalist Kaiserlautern. Wie ist Markus Anfang als Trainer und kann er den Zweitligisten zu neuer Stärke führen? alle Folgen

Nun steigt Exner in die Riege der deutschen Top-Schiedsrichter auf. Durch das gleichzeitige Ausscheiden von Fritz bleibt es auch in der kommenden Saison bei 24 Referees in der Bundesliga. International pfeifen werden weiterhin die zehn FIFA-Schiedsrichter Bastian Dankert, Christian Dingert, Sven Jablonski, Harm Osmers, Daniel Schlager, Robert Schröder, Daniel Siebert, Sascha Stegemann, Tobias Stieler und Felix Zwayer. Stieler und Zwayer werden den DFB auch bei der anstehenden Heim-EM vertreten.

Fünf Schiedsrichter steigen von der 3. in die 2. Liga auf - Sieben Neue in der 3. Liga

An fünf neue Namen müssen sich die Fans in der 2. Bundesliga gewöhnen: Lukas Benen, Lars Erbst, Timo Gansloweit, Felix Prigan und Eric Weisbach schafften den Srpung von der 3. Liga in die zweithöchste Spielklasse. Sieben neue Schiedsrichter wird es ab der neuen Saison in der 3. Liga geben.