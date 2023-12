Bundesliga-Saison 2024/25 startet am ersten August-Wochenende

Die Bundesliga-Saison 2024/25 startet aufgrund der Europameisterschaft im kommenden Sommer etwas verspätet. So wird der erste Spieltag am ersten August-Wochenende über die Bühne gehen. Zudem werden die 32 Meisterschaftsrunden erstmals seit der Reform mit jeweils 16 Spielen im Herbst und im Frühjahr ausgespielt.

Nach der Europameisterschaft im kommenden Sommer kommt Österreichs Bundesliga etwas später aus den Startlöchern. Der Meisterschaftsauftakt zur Saison 2024/25 erfolgt am ersten August-Wochenende (2. bis 4. August), wie die Liga am Donnerstag nach der Clubkonferenz mitteilte. Die 32 Meisterschaftsrunden werden erstmals seit der Reform mit jeweils 16 Runden in Herbst und Frühjahr geteilt. Das "Finale" des Grunddurchgangs im Frühjahr umfasst sechs Spiele.

Aufgrund der Europacupreform müssen die in der Champions und Europa League vertretenen Clubs im Jänner zwei Spiele vor dem ersten nationalen Pflichtspiel bestreiten. Das Finale der Meisterschaft wird von 23. bis 25. Mai stattfinden, die Europacup-Play-off-Spiele um das letzte internationale Ticket werden von 26. Mai bis 1. Juni ausgespielt.

Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer blickt zufrieden auf die gefundenen Lösungen: "Der internationale Fußball-Kalender wird in der kommenden Saison insbesondere im Winter einen Wandel erleben. In den nationalen Bewerben spüren wir die Auswirkungen durch den Europacup, wenngleich es uns gemeinsam mit den Klubs und dem ÖFB gelungen ist, einen Kalender zu gestalten, der sportliche Qualität ermöglicht und für Fans attraktiv ist."